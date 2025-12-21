oštre kritike
Netanyahu najavio istragu o Hamasovom napadu 7. listopada. Zašto su Izraelci bijesni?
Vijest da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu predvoditi istragu o propustima vlastite vlade uoči napada Hamasa 7. listopada 2023. izazvala je oštre kritike diljem Izraela.
Pozivi na osnivanje državnog istražnog povjerenstva, kojim bi predsjedao aktualni ili umirovljeni sudac Vrhovnog suda, prisutni su od samog napada. Visoki vojni dužnosnici, obitelji mnogih ubijenih ili otetih 7. listopada, kao i ankete izraelske javnosti, poduprli su uspostavu istrage sposobne pozvati vladu na odgovornost, piše Al Jazeera.
Dosad je Benjamin Netanyahu ulagao velike napore kako bi izbjegao službenu istragu o bilo kakvim propustima sa svoje strane ili strane svoje vlade, tvrdeći da je prioritet morao biti nadzor nad genocidnim ratom Izraela u Gazi, u kojem je od listopada 2023. ubijeno više od 70.000 ljudi.
Međutim, u četvrtak je Ured premijera objavio da će Netanyahu umjesto toga gurati zakonodavstvo kojim bi se uspostavila politički imenovana istraga, na čijem bi čelu bio on sam, dok se očekuje da će predsjednik parlamenta Amir Ohana, bliski saveznik premijera, imati ključnu ulogu u izboru njezinih članova.
Plan predviđa tijelo od šest članova koji bi između sebe izabrali predsjedavajućeg. Vlada je navela da će najprije pokušati osigurati međustranačku potporu za svih šest imenovanja. Međutim, ako oporba bojkotira postupak, što se široko očekuje, Ohana bi bio ovlašten imenovati njezine predstavnike.
Ministarski tim zadužen za određivanje opsega istrage trebao bi se sastati u zapadnom Jeruzalemu u ponedjeljak, slučajno istog dana kada je Netanyahu predviđen dati iskaz u svom dugotrajnom suđenju za korupciju u Tel Avivu.
Zašto istraga neće biti neovisna?
Anketa izraelskog Instituta za studije nacionalne sigurnosti iz listopada pokazala je da tri od četiri Izraelca podupiru osnivanje neovisne državne istrage. Osjećaji su posebno snažni među visokim vojnim dužnosnicima te rodbinom onih koji su oteti ili ubijeni tijekom napada 7. listopada.
Ranije ovog mjeseca postupak u Netanyahuovu kaznenom suđenju bio je odgođen nakon što su neke obitelji poginulih optužene da su u sudnici držale transparente s pozivima na državnu istragu, što su one odlučno zanijekale.
Eyal Eshel, otac jedne od vojnica ubijenih 7. listopada, rekao je sucima da rodbina nije došla izazvati „provokaciju“, nego jednostavno „pogledati ga [Netanyahua] u oči i zatražiti najjednostavniju stvar – državnu istražnu komisiju“.
Bivši ministar obrane Yoav Gallant također je u više navrata pozvao na državnu istragu, kao i bivši načelnik Glavnog stožera Herzi Halevi. Prošle nedjelje 22 bivša taoca i deseci članova obitelji potpisali su otvoreno pismo zahtijevajući da se ili osnuje državna istraga ili da vlada podnese ostavku.
„Pozivamo vladu Izraela da prestane izbjegavati, prestane odugovlačiti, prestane zataškavati i da odmah uspostavi punu državnu istražnu komisiju“, navodi se u pismu.
Unatoč tome, Netanyahu i njegova vladajuća koalicija opetovano su se protivili ideji državne istrage, tvrdeći da se sucu imenovanom od Vrhovnog suda ne može vjerovati da će presuđivati nepristrano.
Kakva je bila politička reakcija na najavu istrage?
Izvan koalicije – bijes.
Pišući na društvenim mrežama, Yair Golan, čelnik Demokrata, napisao je: „Ovo nije ‘sukob interesa’, ovo je organizirani kriminal pod krinkom zakona. Čovjek odgovoran za najveću katastrofu u našoj povijesti ne traži odgovore, nego alibi.“
I drugi protunetanyahuovski političari kritizirali su planiranu istragu. Avigdor Lieberman, čelnik stranke Yisrael Beytenu, također je pozvao na državnu istragu, koristeći hebrejski izraz koji znači da se „grižnja savjesti sama odaje“.
U međuvremenu je stranka Plavo-bijeli Bennyja Gantza objavila da će u ponedjeljak zatražiti od parlamentarnog Odbora za državnu kontrolu da prisili vladu na uspostavu državne istražne komisije.
Kako su reagirale obitelji žrtava 7. listopada?
Ljutito.
„Izraelska vlada nastavlja pljuvati u lice obiteljima poginulih, oslobođenim taocima, obiteljima talaca, obiteljima žrtava, stanovnicima juga i sjevera, pričuvnicima i svim građanima Izraela“, navodi se u priopćenju Listopadskog vijeća, skupine koja predstavlja obitelji Izraelaca ubijenih i otetih 7. listopada, kao odgovor na vladinu najavu.
Obraćajući se vladi, pismo nastavlja: „Vi, koje će ista državna istražna komisija istraživati, nećete ometati istragu niti prikrivati istinu. Nećemo vam to dopustiti. Objavili ste rat nama, sjećanju na naše voljene i budućnosti naše djece.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare