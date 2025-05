FOTO / Trump ovom objavom ismijao izbor pape i razbjesnio svoje birače

Podijeli :

Kevin Dietsch/Getty Images/AFP

Bijela kuća je na društvenim mrežama podijelila objavu predsjednika Donalda Trumpa, koji je objavio fotografiju generiranu umjetnom inteligencijom na kojoj se prikazuje kao papa.

Prije nekoliko je dana na pitanje o tome tko bi trebao biti novi papa rekao da bi on to volio biti papa. To su ponovili i neki od republikanaca.

“Ne znam. Nemam favorita. Ali moram reći da imamo kardinala (Timothy Dolan, op.a.) iz New Yorka koji je vrlo dobar, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi”, naveo je u nešto ozbiljnijem tonu Trump.

Objavu su žestoko kritizirali Trumpovi pristaše kroz komentare. Naglašavaju da su Trumpovi birači, ali da je njegova objava djetinjasta, uvredljiva i kontra katoličkih vrijednosti.

Konklava za izbor novog pape i poglavara Katoličke crkve s 1,4 milijarde članova počet će 7. svibnja, a broj kardinala izbornika koji će izabrati nasljednika pokojnog pape Franje pao je na 133 nakon što su dvojica kardinala rekla da ne mogu doći u Rim zbog zdravstvenih problema

Prethodne dvije konklave, održane 2005. i 2013. godine, trajale su samo dva dana. Benedikt XVI. izabran je u četvrtom, a Franjo u petom krugu glasanja.

