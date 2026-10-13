Koje su najčešće pogreške pri pranju voća i povrća?

Lubenice, kantalupe i medene dinje rastu u izravnom dodiru s tlom, a time i s mikroorganizmima koji u njemu žive. Nož koji prođe kroz neopranu koru prenese ih u meso ploda, a njega više nitko ne pere. Kantalupa je najosjetljivija jer se bakterije zadržavaju u sitnim udubinama njezine hrapave, mrežaste kore, a berba i prijevoz izloženost dodatno povećavaju. Gavin zato preporučuje da se tvrda kora prije rezanja izriba grubom četkicom za povrće pod mlakom vodom, što traje tek nekoliko sekundi.