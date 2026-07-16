Bijesne požari
FOTO, VIDEO / Dramatični prizori iz Kanade: Nebo je požutjelo, izdana hitna upozorenja, Toronto na 37,3 stupnjeva
Dim više od 100 aktivnih šumskih požara na sjeveru Ontarija učinio je kvalitetu zraka u Torontu trenutačno najlošijom na svijetu te prekrio gradove diljem sjeveroistoka SAD-a žućkastim, zadimljenim nebom.
Kanadska meteorološka služba Environment Canada u srijedu je izdala zdravstvena upozorenja nakon što je nebo nad najvećim kanadskim gradom poprimilo nezdravu žutu boju. Prema podacima švicarske tehnološke tvrtke IQAir, koja prati kvalitetu zraka diljem svijeta, Toronto je u tom trenutku imao najzagađeniji zrak na svijetu, piše Guardian.
Grad se istodobno suočava i s toplinskim valom koji je srušio temperaturni rekord star više od 30 godina. U središtu Toronta izmjereno je 37,3 Celzijeva stupnja, dok je temperatura na pistama glavne međunarodne zračne luke dosegnula čak 55 stupnjeva.
Šumski požari koji bjesne sjeverozapadnim dijelom Ontarija prisilili su vlasti na obveznu evakuaciju više zajednica Prvih naroda.
"Situacija postaje stvarno zastrašujuća"
Dramatične videosnimke vlaka u blizini mjesta Armstrong u Ontariju pokazale su koliko se brzo i silovito požari šire.
„Ovo bi nas moglo potpuno zahvatiti... Situacija postaje stvarno zastrašujuća“, govori član posade dok se zid vatre širi preko prozora vlaka.
REUTERS/Carlos Osorio
REUTERS/Carlos Osorio
„Sada smo potpuno okruženi plamenom.“
Željeznička tvrtka Canadian National potvrdila je da je posada „sigurno evakuirana“ s tog područja.
Na drugim snimkama vide se obitelji koje čamcima bježe iz svojih domova dok se iza njih uzdižu golemi oblaci dima.
„Moj rodni Collins u Ontariju više ne postoji“, napisala je na društvenim mrežama fotografkinja Nadya Kwandibens.
Stanovnici zajednice Namaygoosisagagun First Nation ispričali su da su imali tek nekoliko minuta upozorenja prije nego što su morali pobjeći preko jezera Collins na sjeverozapadu pokrajine.
„Ono čemu sada svjedočimo je razorno“, rekao je Sol Mamakwa, zastupnik Nove demokratske stranke u pokrajinskom parlamentu.
„Cijela zajednica Prvih naroda izbrisana je zbog ove katastrofe. Budući da požari zatvaraju prometnice i ugrožavaju zajednice diljem sjevera, pozivamo sve da slijede upute hitnih službi i budu spremni na moguće evakuacije.“
„Collins je sravnjen sa zemljom. Ovo je tragedija i zahvalni smo što su svi uspjeli pobjeći na sigurno“, rekla je Lise Vaugeois, zastupnica regije u pokrajinskom parlamentu.
„Požari su dio prirodnog ciklusa, ali ekstremne temperature kojima svjedočimo diljem zemlje i sve ozbiljniji vremenski ekstremi pokazatelji su klimatskih promjena.“
CNN je izvijestio da su zbog dima izdana upozorenja o kvaliteti zraka na velikim područjima Michigana, Minnesote i Wisconsina. Očekuje se da će se tijekom tjedna gušći dim proširiti i nad New York, Washington te druge gradove na istočnoj obali SAD-a.
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