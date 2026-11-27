Trumpov zet i diplomatski izaslanik Jared Kushner je u podcastu pohvalio Putina, nazvavši ga "velemajstorom politike" i "povijesnom ličnošću". Kushner je ustvrdio da je Putin pokazao "suzdržanost" time što nije posegnuo za nuklearnim oružjem, unatoč riziku od drastične eskalacije rata u Ukrajini, te je dodao kako vjeruje da Putin želi mir i poboljšanje odnosa sa Sjedinjenim Državama.