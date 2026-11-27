NADA U RJEŠAVANJE SUKOBA
Trump: Rekao sam Putinu da obustavi vojnu agresiju diljem Europe
Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je kako je prošlog tjedna rekao ruskom čelniku Vladimiru Putinu da bi volio da Rusija obustavi vojnu agresiju u Europi, u nadi da bi to moglo dovesti do brzog rješavanja rata u Ukrajini.
"Tijekom razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kini, mnogo sam razgovarao o tome kako bih volio da predsjednik Putin obustavi vojnu agresiju usmjerenu na teritorije diljem Europe, u nadi da se između Rusije i Ukrajine može postići dogovor – i to brzo", napisao je Trump u objavi na platformi Truth Social.
"Doista vjerujem da je to vrlo izgledno. Svakog mjeseca ginu tisuće ljudi - TO JE PRAVO KRVOPROLIĆE", napisao je.
Trump često zagovara okončanje rata u Ukrajini pregovorima, no izraz "teritoriji diljem Europe” sugerira područja izvan bojišta u Ukrajini.
Trump nije pojasnio na kakvo je točno djelovanje mislio kada je od Putina zatražio da ga obustavi. Otkako je 2022. započela ruska invazija na Ukrajinu, druge su zemlje povremeno optuživale Rusiju za provokativno ponašanje.
Kasnije u četvrtak, Trump je ponovio svoje stajalište da Putin želi postići dogovor. Međutim, Trump, koji diplomaciju često promatra kroz prizmu osobnih odnosa, napomenuo je da neprijateljstvo između ruskog čelnika i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog otežava pregovore.
"Volio bih da dođe"
"Najveći problem za postizanje tog dogovora jest činjenica da su na čelu dvije osobe koje se doista mrze”, rekao je Trump novinarima u svom klubu Mar-a-Lagu u Palm Beachu na Floridi, gdje provodi blagdan Dana zahvalnosti.
Trump je izjavio da ne zna hoće li Putin prisustvovati sastanku skupine G20 koji će se sljedećeg mjeseca održati na Floridi, te je izrazio sumnju da će ruski čelnik željeti sudjelovati na tom skupu zakazanom za 14. i 15. prosinca.
"Da se mene pita, volio bih da dođe", rekao je.
Kremlj je priopćio kako još nije donesena odluka o Putinovu sudjelovanju na tom samitu.
Poljska, članica NATO-a, ovog je tjedna optužila Rusiju za namjerno kršenje poljskog zračnog prostora. Estonija je nedavno povezala jedan slučaj podmetanja požara s ruskom vojnom obavještajnom službom.
Trump se prošlog tjedna sastao s Putinom u kineskom gradu Shenzhenu, na marginama sastanka čelnika APEC-a, što je bio dio diplomatskih napora njegove vlade usmjerenih na rješavanje pitanja rata u Ukrajini i širih sigurnosnih problema. Također je sudjelovao na trilateralnom sastanku s Putinom i kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
Trumpova vlada iznijela je stajalište da bi izravan angažman s obama čelnicima mogao pomoći u smanjenju globalnih napetosti, dok kritičari postavljaju pitanje vrši li Washington dovoljan pritisak na Moskvu kako bi se sukob okončao.
Trumpov zet i diplomatski izaslanik Jared Kushner je u podcastu pohvalio Putina, nazvavši ga "velemajstorom politike" i "povijesnom ličnošću". Kushner je ustvrdio da je Putin pokazao "suzdržanost" time što nije posegnuo za nuklearnim oružjem, unatoč riziku od drastične eskalacije rata u Ukrajini, te je dodao kako vjeruje da Putin želi mir i poboljšanje odnosa sa Sjedinjenim Državama.
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