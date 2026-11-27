SKANDAL U UKRAJINI
Šokantni nalazi istrage: Milijuni bez struje, a na 24 trafostanice oko Kijeva radovi nisu ni počeli
Dok milijuni kućanstava diljem Ukrajine zbog stalnih ruskih zračnih udara svakodnevno satima ostaju bez električne energije, u zemlji izbija novi skandal oko zaštite energetske infrastrukture. Posebno istražno povjerenstvo ukrajinskog parlamenta, osnovano uz potporu svih zastupničkih klubova kako bi provjerilo spremnost zemlje za zimu, naišlo je na porazno stanje na terenu u Kijevskoj oblasti.
Članovi povjerenstva obišli su tamošnje trafostanice kako bi provjerili napredak radova na zaštitnim konstrukcijama od armiranog betona, koje bi ključna postrojenja trebale štititi od ruskih projektila i dronova. Ono što su zatekli šokiralo je i zastupnike vladajuće stranke predsjednika Volodimira Zelenskog.
"Bili smo šokirani onim što smo zatekli. Temelji su bili postavljeni, a dijelovi armature ležali su uokolo. Gradnja zaštitnih konstrukcija još nije ni počela", izjavila je predsjednica povjerenstva Lesja Zaburana, piše DW.
Prema njezinim riječima, takva je situacija zatečena na čak 24 od ukupno 27 pregledanih trafostanica. Planirane zaštitne konstrukcije na vrijeme su dovršene na samo tri objekta.
Izravni ugovori i tvrtke bez opreme
Istraga povjerenstva pokazala je da su tvrtke angažirane za ove radove već dobile polovicu ugovorenog iznosa kao predujam, iako nisu raspolagale osnovnim uvjetima za obavljanje posla.
Utvrđeno je da izvođači nemaju ni odgovarajuće iskustvo, ni potrebnu opremu, niti stručna znanja, a zbog izvanrednih ratnih okolnosti zaobiđen je uobičajeni postupak javne nabave te su ugovori sklapani izravno.
Dio isplaćenog novca potječe iz fondova Europske unije, točnije iz programa Ukraine Facility, no točan udio europskih sredstava zasad nije poznat.
Hoće li u ovom slučaju biti podignute optužnice za korupciju, sad trebaju utvrditi tijela kaznenog progona. Kako piše list Ukrainska pravda, vlasnici pojedinih angažiranih tvrtki i ranije su bili pod povećalom antikorupcijskih institucija, a policija je kod najmanje jednog od njih već provodila pretrese.
Sumnje se šire i na druge projekte
Nepravilnosti u zaštiti trafostanica nisu jedini slučaj koji izaziva zabrinutost. Novinari i civilni aktivisti nedavno su objavili rezultate istraživanja o građevinskim projektima u Zaporiškoj oblasti, uključujući gradnju podzemnih škola, gdje su radovi navodno obračunavani po znatno napuhanim cijenama – ponovno uz korištenje novca Europske unije.
Jurij Nikolov iz antikorupcijskog projekta Naš novac ističe da se ovakve nepravilnosti u građevinskom sektoru redovito prate, ali i da se ove godine osjeća snažniji nadzor iz Bruxellesa.
"Ponekad dobijem povratnu informaciju da je EU nekoga prisilila da u troškovniku snizi cijene. No to se ne događa često i o tome se ne govori javno. Ipak, EU ove godine znatno aktivnije nadzire takve projekte", kaže Nikolov.
S druge strane, zastupnica Zaburana smatra da samo razotkrivanje ovih afera potvrđuje kako sustav kontrole u Ukrajini ipak daje rezultate. Prema njezinoj ocjeni, dok su se takvi slučajevi nekada prešućivali, danas izlaze na vidjelo, a najveći dio međunarodne financijske pomoći i dalje stiže na pravo odredište.
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