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Europa želi proračun "otporan na Le Pen": Zašto se Macronu i Merzu toliko žuri?
Francuska i Njemačka žele da Europska unija u idućih mjesec dana postigne dogovor o proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. te financiranju Ukrajine, uoči niza izbora koji će se diljem Unije održati 2027., no čelnici su u četvrtak postigli vrlo malo napretka u žustroj raspravi, prenose agencije.
Iako se sljedeći proračun EU-a počinje primjenjivati tek 2028., čelnici žele postići dogovor do kraja ove godine jer će Francuska, Italija, Poljska, Grčka, Estonija, Finska i Slovačka iduće godine održati izbore, što bi moglo dodatno zakomplicirati pregovore o nacrtu proračuna iz kojeg se financiraju sve ključne politike EU-a, piše agencija Reuters.
Sedmogodišnji proračun mora jednoglasno odobriti svih 27 članica.
Mogućnost da francuska krajnje desna političarka Marine Le Pen, koja vodi u anketama, nakon izbora u travnju i svibnju postane predsjednica, ubrzala je nastojanja da se dogovor postigne. Le Pen je obećala ukinuti financijsku pomoć Ukrajini, koja se brani od Rusije, i smanjiti francuske uplate u proračun EU-a.
Macron i Merz na mukama
Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je novinarima da ima vremena do kraja godine za postizanje dogovora. "Nakon 31. prosinca više neću biti u političkoj ni demokratskoj poziciji ponovno otvoriti raspravu o proračunu i privesti je kraju jer ćemo ući u razdoblje koje će biti preblizu predsjedničkim izborima u Francuskoj”, rekao je Macron.
Njemački kancelar Friedrich Merz također je spomenuo kraj 2026. kao rok prema kojem čelnici nastoje postići dogovor.
Četvrtak je završen bez dogovora, no razgovori bi trebali pomoći predsjedniku Europskog vijeća Antoniju Costi da u idućim tjednima predstavi prijedlog proračuna o kojem bi vlade članica mogle postići dogovor na sastanku 17. i 18. prosinca, prenosi Reuters.
"Čak su i pregovori koji ne dovedu do željenog ishoda ili najboljeg mogućeg rezultata nužni za postizanje napretka”, rekao je novinarima austrijski kancelar Christian Stocker. „"ako danas očito nismo uspjeli premostiti razlike, možda sada znamo što je potrebno kako bismo sljedeći put osigurali uspjeh.”
Što će biti s financiranjem Ukrajine?
Prema sadašnjem prijedlogu, sedmogodišnji proračun iznosio bi 1,582 bilijuna eura, uključujući 140 milijardi eura za otplatu zaduženja iz razdoblja pandemije. Najveća stavka, vrijedna oko 740 milijardi eura, odnosi se na potporu europskim poljoprivrednicima i pomoć najsiromašnijim regijama EU-a da sustignu bogatije.
Čelnici također moraju riješiti pitanje nastavka financiranja Ukrajine dok se Kijev brani od ruske invazije koja je počela 2022. Nacrt proračuna za razdoblje 2028.-2034. predviđa do 100 milijardi eura za Ukrajinu, no diplomati kažu da je to znatno manje od potreba zemlje. Pregovori obuhvaćaju i pomoć Kijevu u 2027., jer bi se predloženi zajam namijenjen prikupljanju sredstava za Ukrajinu financirao zaduživanjem u okviru sadašnjeg proračuna EU-a, koji istječe krajem iduće godine. EU želi posuditi 45 milijardi eura i proslijediti ih Ukrajini, a zajam bi se otplaćivao tek kada Rusija plati ratnu odštetu.
Što traže neto uplatitelji?
Očekuje se da će 2027. zemlje izvan EU-a, poput Velike Britanije, Norveške, Japana, Švicarske i Kanade, Ukrajini osigurati dodatnih 25 milijardi eura. Ukupnih 70 milijardi eura trebalo bi pokriti financijski manjak s kojim će se Ukrajina suočiti iduće godine.
Jedno od spornih pitanja jest trebaju li sve članice EU-a sudjelovati u zajmu od 45 milijardi eura za Ukrajinu. Slovačka, Češka, Mađarska i Bugarska tome se protive, dok su Njemačka i nekoliko drugih zemalja sudjelovanje u zajmu postavile kao uvjet za postizanje šireg proračunskog dogovora. "Za mene postoji poveznica između naše potpore Ukrajini i europskog proračuna”, rekao je Merz. "Europska unija sastoji se od 27 država članica, a ne od 23 ili 24.” Četiri zemlje koje se protive među najvećim su neto korisnicama sredstava EU-a.
Ta je rasprava svojevrsni mikrokozmos trajnih podjela između zemalja koje u proračun EU-a uplaćuju više nego što iz njega dobivaju, poput Njemačke, Švedske, Nizozemske i Finske, i onih koje u konačnici primaju više nego što uplaćuju, piše Reuters. Neto uplatitelji žele smanjenje proračuna EU-a, čime bi se smanjili i njihovi doprinosi, te traže da se potrošnja usmjeri na povećanje konkurentnosti EU-a u odnosu na suparnike poput SAD-a i Kine, umjesto na subvencioniranje europske poljoprivrede i siromašnijih regija. Neto korisnici smatraju da bi proračun trebao osigurati novac za oba cilja te vjeruju da bi se time zadržala javna potpora EU-u u uvjetima sve veće popularnosti krajnje desnih političkih stranaka diljem Europe.
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