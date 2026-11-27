Ta je rasprava svojevrsni mikrokozmos trajnih podjela između zemalja koje u proračun EU-a uplaćuju više nego što iz njega dobivaju, poput Njemačke, Švedske, Nizozemske i Finske, i onih koje u konačnici primaju više nego što uplaćuju, piše Reuters. Neto uplatitelji žele smanjenje proračuna EU-a, čime bi se smanjili i njihovi doprinosi, te traže da se potrošnja usmjeri na povećanje konkurentnosti EU-a u odnosu na suparnike poput SAD-a i Kine, umjesto na subvencioniranje europske poljoprivrede i siromašnijih regija. Neto korisnici smatraju da bi proračun trebao osigurati novac za oba cilja te vjeruju da bi se time zadržala javna potpora EU-u u uvjetima sve veće popularnosti krajnje desnih političkih stranaka diljem Europe.