Oglas

u Przasnyszu

Dron pao kod skladišta naoružanja nedaleko od Varšave

author
Hina
|
02. velj. 2026. 21:00
dron
OLEG PETRASIUK / 24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces / AFP/ ILUSTRACIJA

Poljska vojna policija istražuje pad neidentificirane bespilotne letjelice pored zgrade radio-elektronskog izviđanja, prenosi u ponedjeljak poljski radio.

Oglas

Sjeverno od Varšave

Objekt je u četvrtak pao sedamdesetak metara od skladišta naoružanja u bazi smještenoj sjeverno od Varšave, prenosi Radio ZET nakon što je pad potvrdila i vojska.

Vojna postrojba u Przasnyszu, udaljenom 80 kilometara od prijestolnice, odgovorna je za nadzor radijskih komunikacija na poljskim sjevernim i istočnim granicama.

To uključuje i koridor Suwałki strateški važno granično područje između Poljske i Litve, članice NATO-a, te Bjelorusije i ruske eksklave Kalinjingrad. Taj se koridor, dug otprilike 65 kilometara, smatra najranjivijom strateškom točkom NATO-a, piše dpa.

Poljska testira protudronovske sustave

Poljska vojska trenutačno testira sustave za obranu od bespilotnih letjelica, dok analiza upozoravaju da unatoč izgradnji najveće konvencionalne vojske u EU-u ona zaostaje u ključnim tehnologijama dronova i protudronske obrane.

Vojska je u ponedjeljak, kao i ranije, izvijestila da je leteći objekt nalik balonu ušao u poljski zračni prostor iz smjera Bjelorusije.

Poljska granična straža tvrdi da se takvi baloni koriste za krijumčarenje cigareta i druge robe, no ne može se isključiti mogućnost da im je svrha i testiranje reakcija poljskog sustava protuzračne obrane. 

PROČITAJTE JOŠ

Teme
dron dronovi pad drona poljska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ