Andris Spruds

Dva drona preletjela rusku granicu i eksplodirala u europskoj zemlji. Ministar obrane podnio ostavku

Hina
10. svi. 2026. 20:44
Latvijski ministar obrane Andris Spruds u nedjelju je podnio ostavku, nakon što su u četvrtak dva ukrajinska drona doletjela iz Rusije i pogodila skladišta nafte.

Ranije u nedjelju, latvijska premijerka Evika Silina zatražila je njegovu ostavku, rekavši da protudronski sustavi nisu bili dovoljno brzo raspoređeni.

Za novog ministra obrane imenovala je pukovnika latvijske vojske Raivisa Melnisa.

Latvija i Litva u četvrtak su pozvale NATO da pojača protuzračnu obranu u njihovoj regiji nakon što su dva drona preletjela rusku granicu i eksplodirala u skladištu nafte u Latviji.

Ukrajinski ministar obrane Andrij Sibiha u nedjelju je na X-u rekao da su dronovi ukrajinski i da su uletjeli u Latviju kao rezultat "ruskog elektroničkog ratovanja koje je namjerno preusmjerilo ukrajinske dronove s njihovih ciljeva u Rusiji".

Kao odgovor na incidente s dronovima, Ukrajina razmatra slanje stručnjaka kako bi pomogli u jačanju zračne sigurnosti iznad baltičkih država, rekao je Sibiha u petak.

