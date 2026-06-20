Gavdos
Dva potresa pogodila grčki otok, hitno evakuirani turisti
Dva potresa pogodila su grčki otok Gavdos u razmaku od samo šest minuta. Zasad nema izvješća o ozlijeđenima ni materijalnoj šteti.
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Potresi magnitude 4,7 i 5,3 po Richteru zabilježeni su u subotu, 20. lipnja 2026., na području Gavdosa.
Prema revidiranim podacima Geodinamičkog instituta, prvi potres dogodio se u 12:31 sati, a epicentar mu je bio pet kilometara istočno od Gavdosa.
Žarište potresa nalazilo se na dubini od 13,4 kilometra.
Nekoliko minuta kasnije otok je ponovno zatresao drugi potres magnitude 5,3.
🔔#Earthquake (#σεισμός) M5.0 occurred 72 km S of #Chaniá (#Greece) 3 min ago (local time 12:31:12). More info at:— EMSC (@LastQuake) June 20, 2026
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Epicentar drugog potresa bio je sedam kilometara sjeveroistočno od Gavdosa, a žarište na dubini od 13,8 kilometara, također prema podacima Geodinamičkog instituta, piše Newsit.
Potresi su se osjetili u više dijelova otoka i na Kreti, no zasad nema prijava o šteti.
Athanasios Ganas, direktor istraživanja pri Geodinamičkom institutu, izjavio je za ERT News da su potresi takve jačine u području Gavdosa relativno uobičajeni te da stručnjaci detaljno prate situaciju.
Zbog snažnih podrhtavanja donesena je odluka o hitnoj evakuaciji turista iz klanca Samaria zbog straha od mogućih odrona, iako dosad nije zabilježen nijedan incident.
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