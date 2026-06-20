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Gavdos

Dva potresa pogodila grčki otok, hitno evakuirani turisti

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N1 Info
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20. lip. 2026. 14:26
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Potres u Grčkoj
EMSC

Dva potresa pogodila su grčki otok Gavdos u razmaku od samo šest minuta. Zasad nema izvješća o ozlijeđenima ni materijalnoj šteti.

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Potresi magnitude 4,7 i 5,3 po Richteru zabilježeni su u subotu, 20. lipnja 2026., na području Gavdosa.

Prema revidiranim podacima Geodinamičkog instituta, prvi potres dogodio se u 12:31 sati, a epicentar mu je bio pet kilometara istočno od Gavdosa.

Žarište potresa nalazilo se na dubini od 13,4 kilometra.

Nekoliko minuta kasnije otok je ponovno zatresao drugi potres magnitude 5,3.

Epicentar drugog potresa bio je sedam kilometara sjeveroistočno od Gavdosa, a žarište na dubini od 13,8 kilometara, također prema podacima Geodinamičkog instituta, piše Newsit

Potresi su se osjetili u više dijelova otoka i na Kreti, no zasad nema prijava o šteti.

Athanasios Ganas, direktor istraživanja pri Geodinamičkom institutu, izjavio je za ERT News da su potresi takve jačine u području Gavdosa relativno uobičajeni te da stručnjaci detaljno prate situaciju.

Zbog snažnih podrhtavanja donesena je odluka o hitnoj evakuaciji turista iz klanca Samaria zbog straha od mogućih odrona, iako dosad nije zabilježen nijedan incident.

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gavdos grčka potres

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