Oglas

oštra reakcija

Dvije članice će tužiti EU zbog zabrane uvoza ruskog plina

author
N1 Info
|
26. sij. 2026. 20:22
Bruxelles, Europska unija
Pixabay/Ilustracija

Mađarska i Slovačka tužit će Europsku uniju zbog plana o zabrani svih uvoza ruskog plina čim zakon službeno stupi na snagu, objavili su danas ministri vanjskih poslova tih zemalja.

Oglas

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó napisao je u ponedjeljak na platformi X da će zemlja iskoristiti „sva pravna sredstva” kako bi se zabrana poništila, dodavši da je ona „protivna nacionalnim interesima i značajno bi povećala troškove energije za mađarske obitelji”, piše Politico.

Zastupnici i čelnici EU-a dogovorili su se u prosincu da se do kraja 2027. okonča sva kupnja plina od ruskih izvoznika, dok se slična zabrana uvoza sirove nafte očekuje kasnije ove godine.

Čelnici su u ponedjeljak formalno potvrdili zakon, no Mađarska i Slovačka — koje su snažno ovisne o ruskim fosilnim gorivima — glasale su protiv mjere, tvrdeći da bi dovela do naglog rasta cijena energije.

Mađarska je poručila da će pokrenuti postupak protiv EU-a čim zakon bude formalno usvojen, što se očekuje početkom veljače. Szijjártó je više puta prijetio tužbom protiv EU-a, ali je ovo prvi put da je naveo konkretan vremenski okvir.

Kritizirao je EU zbog korištenja „pravnog trika” kako bi se zakon usvojio, predstavljajući ga kao trgovinsku mjeru, a ne kao sankciju, za koju bi bila potrebna jednoglasna odluka.

Slovačka će također tužiti Uniju, izjavio je u priopćenju ministar vanjskih poslova Juraj Blanár, bez navođenja točnog datuma.

„Ne možemo prihvatiti rješenja koja ne odražavaju stvarne kapacitete i specifične okolnosti pojedinih zemalja”, rekao je.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
EU Peter Szijjarto Zabrana ruskog plina europska unija juraj blanar mađarska ruski plin slovačka zabrana uvoza ruskog plina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ