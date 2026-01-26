VIDEO / Američka "armada" stigla na Bliski istok

Ratni brodovi počeli su se raspoređivati ​​iz azijsko-pacifičke regije ranije ovog mjeseca, dok su napetosti između Irana i Sjedinjenih Država eskalirale nakon ​gušenja prosvjeda diljem zemlje. Trump je u više navrata prijetio da će intervenirati ako Iran nastavi ubijati prosvjednike, ali su se prosvjedi u međuvremenu smirili. Američki predsjednik rekao je da se ubojstva zaustavljaju i da ne postoji plan za ​pogubljenja zatvorenika.