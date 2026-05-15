Šef CIA-e stigao na Kubu usred krize uzrokovane američkom blokadom. Nudi pomoć, ali ima uvjete

Ravnatelj CIA-e John Ratcliffe sastao se sa svojim kubanskim kolegom u ministarstvu unutarnjih poslova u Havani, nakon što su SAD obnovile ponudu pomoći od 100 milijuna dolara (74 milijuna funti) za ublažavanje posljedica američke naftne blokade.
Oglas
Kubanska strana priopćila je da je sastanak bio pokušaj poboljšanja dijaloga te da je američkim dužnosnicima poručeno kako Havana ne predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti SAD-a, prenosi BBC.
Dužnosnik CIA-e rekao je za CBS News, američkog partnera BBC-ja, da su SAD „spremne ozbiljno razgovarati o gospodarskim i sigurnosnim pitanjima, ali samo ako Kuba provede temeljne promjene”.
Nestašice goriva, dodatno pogoršane američkom naftnom blokadom, dovele su do toga da bolnice ne mogu normalno funkcionirati, a škole i državne institucije morale su zatvoriti vrata.
Odvojeno od toga, kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel izjavio je da bi se uvjeti mogli mnogo brže poboljšati kada bi SAD ukinuo blokadu, umjesto da nudi pomoć.
Prema navodima CBS Newsa, sastanku su prisustvovali Raúl Rodríguez Castro, unuk bivšeg predsjednika Raúla Castra, ministar unutarnjih poslova Lázaro Álvarez Casas te šef kubanskih obavještajnih službi.
Delegacija se sastala kako bi „osobno prenijela poruku predsjednika Donalda Trumpa”, rekao je dužnosnik CIA-e.
„Tijekom sastanka direktor John Ratcliffe i kubanski dužnosnici razgovarali su o obavještajnoj suradnji, gospodarskoj stabilnosti i sigurnosnim pitanjima, uz naglasak da Kuba više ne može biti sigurno utočište protivnicima u zapadnoj hemisferi”, dodao je.
Kubansko priopćenje navodi: „Obje strane također su istaknule interes za razvoj bilateralne suradnje između agencija za provođenje zakona u interesu sigurnosti obje zemlje, kao i regionalne i međunarodne sigurnosti.”
Kuba i SAD ranije ove godine priznali su da vode pregovore, no činilo se da su oni zapeli dok se naftna blokada nastavila.
Kuba se u prošlosti oslanjala na Venezuelu i Meksiko za opskrbu svojih rafinerija naftom. Međutim, te su zemlje uglavnom obustavile isporuke nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio carinama državama koje šalju gorivo Kubi.
Ranije u četvrtak ministar vanjskih poslova Bruno Rodríguez izjavio je da je Kuba „spremna saslušati detalje američkog prijedloga pomoći i način njegove provedbe”.
U srijedu je američki State Department objavio da obnavlja ponudu za „velikodušnu pomoć kubanskom narodu”.
CBS News izvijestio je i da SAD priprema optužnicu protiv bivšeg predsjednika Raúla i njegova brata Fidela Castra u vezi s rušenjem zrakoplova prije 30 godina, prema riječima američkih dužnosnika upoznatih sa slučajem.
Moguća optužnica odnosi se na smrtonosno obaranje zrakoplova humanitarne organizacije Brothers to the Rescue iznad međunarodnih voda 1996. godine. To je još jedan primjer nastavka američkog pritiska na kubansku vladu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas