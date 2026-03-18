oglasio se Miguel Diaz-Canel

Kuba uzvraća Trumpu: "Suočit će se s nesalomljivim otporom!"

Hina
18. ožu. 2026. 08:03
AFP
Jim WATSON, Maxim Shemetov / AFP / POOL

Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel oštro je odgovorio na komentare američkog predsjednika Donalda Trumpa o mogućem preuzimanju Kube najavljujući "nasalomljiv otpor".

U ponedjeljak je Trump novinarima rekao da misli da će imati "čast preuzeti Kubu".

"Vjerujem da ću... imati čast preuzeti Kubu. To bi bilo dobro. To je velika čast", rekao je tijekom potpisivanja izvršne uredbe u Bijeloj kući.

U utorak je Diaz-Canel rekao da će se SAD suočiti s "nesalomljivim otporom" ako pokušaju preuzimanje zemlje.

U objavi na X-u, Diaz-Canel je rekao da SAD javno prijeti Kubi, gotovo svakodnevno, da će silom srušiti ustavni poredak.

"Ovo je jedini način da se objasni žestoki ekonomski rat koji se vodi kao kolektivna kazna protiv cijelog naroda", rekao je.

Tjednima Trump ponavlja da je Kuba na rubu kolapsa. Pod Trumpom, Washington je povećao ekonomski pritisak na Kubu, s ciljem da prekine dotok deviza i nafte na karipski otok.

Pritisak se pojačao nakon što su američke vlasti u siječnju provele operaciju u kojoj je venezuelski predsjednik Nicolas Maduro uhićen u glavnom gradu Caracasu i odveden u SAD.

Tim je potezom Havana ostala bez jednog od najvažnijih saveznika, koji je dugo podržavao otok, posebno kroz opskrbu naftom, usred višedesetljetnog američkog trgovinskog embarga s Kubom.

Kuba se trenutno nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza od revolucije koju je predvodio Fidel Castro 1959. godine.

