Oglas

istočne regije

EK predstavio važnu strategiju za devet država na granici s Rusijom

author
Hina
|
18. velj. 2026. 13:44
AFP_ZASTAVA EU, EUROPSKI PARLAMENT
FREDERICK FLORIN / AFP

Europska komisija predstavila je u srijedu strategiju za istočne regije u devet država članica koje su najviše pogođene ruskom agresijom na Ukrajinu.

Oglas

Nekoliko regija iz devet država članica, koje graniče s Rusijom, Bjelorusijom i Ukrajinom – Finske, Estonije, Latvije, Litve, Poljske, Slovačke, Mađarske, Rumunjske i Bugarske – posebno je pogođeno hibridnim ratovanjem, migracijama koje se koriste kao oružje, gospodarskim i trgovinskim poremećajima te demografskim padom.

EU ima više od 3500 km kopnenih granica s Rusijom i Bjelorusijom te gotovo 1500 km s Ukrajinom, a 600 km graniči s pomorskim bazenom Crnog mora koji također dijeli s Ukrajinom i Rusijom.

“Za ove regije, više nego bilo gdje drugdje u Europi, postoji jasna granica prije i poslije 24. veljače 2022. godine, kada je počela ruski agresivni rat”, izjavio je izvršni potpredsjednik Komisije Raffaele Fitto.

“Mjesta koja su nekoć bila izgrađena za normalan svakodnevni život - za prekograničnu kupovinu i turizam - sada se koriste za sigurnost, aktivnosti dvojne namjene, logistiku, dronove i hitnu podršku”, dodao je Fitto.

Strategija predviđa integraciju elektroenergetskih mreža baltičkih država u europsku mrežu, razvoj prekogranične infrastrukture za vodik te promicanje digitalnog umrežavanja i modernizacije prometnih mreža, uključujući višenamjenske ceste, željezničku i lučku infrastrukturu, kao i prekogranične veze s Ukrajinom i Moldavijom.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Europa Europska komisija Rat u Ukrajini Rusija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ