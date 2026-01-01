Eksplozija u baru na poznatom švicarskom skijalištu, ima mrtvih

N1

Od posljedica eksplozije na dočeku Nove godine u jednome švicarskom baru na skijalištu u Crans-Montani u kantonu Valais smrtno je stradalo i ranjeno je nekoliko ljudi, objavila je u četvrtak policija.

"Dogodila se eksplozija zasad nepoznatog porijekla", rekao je AFP-u glasnogovornik kantonalne policije Gaëtan Lathion. "Nekoliko je ozlijeđenih i nekoliko mrtvih", dodao je.

Eksplozija se dogodila oko 1:30 sati u baru Le Constellation, popularnom među turistima, na dočeku Nove godine.

🇨🇭🔥🎉 ALERTE INFO - Une explosion a déclenché un incendie dans un bar de Crans-Montana (VS) lors des festivités du Nouvel An, faisant plusieurs morts et blessés graves. (Blick) pic.twitter.com/GKiGZfTETs — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Na fotografijama koje su objavili švicarski mediji vide se zgrada u plamenu i ispred nje vozila hitne pomoći.

Glasnogovornik policije je kazao da "intervencija hitnih službi još uvijek traje".