Oglas

na dočeku Nove godine

Eksplozija u baru na poznatom švicarskom skijalištu, ima mrtvih

author author
N1 Info , Hina
|
01. sij. 2026. 08:03
najnovija vijest, N1
N1

Od posljedica eksplozije na dočeku Nove godine u jednome švicarskom baru na skijalištu u Crans-Montani u kantonu Valais smrtno je stradalo i ranjeno je nekoliko ljudi, objavila je u četvrtak policija.

Oglas

"Dogodila se eksplozija zasad nepoznatog porijekla", rekao je AFP-u glasnogovornik kantonalne policije Gaëtan Lathion. "Nekoliko je ozlijeđenih i nekoliko mrtvih", dodao je.

Eksplozija se dogodila oko 1:30 sati u baru Le Constellation, popularnom među turistima, na dočeku Nove godine.

Na fotografijama koje su objavili švicarski mediji vide se zgrada u plamenu i ispred nje vozila hitne pomoći.

Glasnogovornik policije je kazao da "intervencija hitnih službi još uvijek traje". 

Teme
eksplozija policija Švicarska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ