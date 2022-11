Eksplozija u centru Istanbula, 11 ozlijeđenih

Eksplozija se dogodila u nedjelju u pješačkoj zoni središnje istanbulske četvrti Taksim pri čemu je nekoliko osoba ranjeno, a drugi ljudi su u panici počeli bježati, javljaju turski mediji uz video snimke.

Državna televizija TRT i drugi mediji pokazali su snimke vozila hitne pomoći te policije u istanbulskoj ulici Istiklal.

⚠️‼️🇹🇷💥Explosion occurred in the center of Istanbul, there are wounded, Turkish TV reports



The explosion occurred on the pedestrian tourist street Istiklal in Istanbul pic.twitter.com/7tlBdBdQTU