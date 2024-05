Ekstremna desnica mogla bi do značajnih dobitaka na izborima. To bi moglo definirati sljedećih pet godina

Podijeli :

Pred nama su europski izbori kada 373 milijuna Europljana može izaći na birališta i izabrati 720 članova sljedećeg Europskog parlamenta. Očekuje se da bi rezultatu mogli pokazati značajan pomak udesno, što bi moglo imati velike implikacije na politički smjer Europske unije u vrijeme kada se blok suočava s višestrukim krizama.

Pomak udesno

Rat u Ukrajini, masovne migracije, uspon Kine, prijetnje klimatskih promjena samo su neke od kriza, piše CNN. Iako je teško zamisliti da bi blok od 27 zemalja mogao jednoglasno na njih odgovoriti, CNN piše kako se političko središte EU-a neosporno pomaknulo udesno tijekom posljednja dva desetljeća.

Godine 1994. glavna socijalistička skupina S&D imala je najviše zastupnika u Europskom parlamentu. Godine 1999. pretekla ju je Europska pučka stranka desnog centra (EPP) koja je otad dominantna snaga u politici EU-a.

Dok se očekuje da će desničarski Europski konzervativci i reformisti (ECR) i krajnje desničarske skupine Identitet i demokracija (ID) završiti na četvrtom i petom mjestu u pogledu broja mjesta, njihov ukupni broj, koji bi mogao biti veći od 140, prema Politico Poll of Polls, EPP-u će biti teško ignorirati. Trenutno se predviđa da će EPP osvojiti 165 mjesta, a socijalistički S&D 143. ECR i ID okupljaju široke skupine konzervativaca.

ECR je osnovao bivši britanski premijer David Cameron koji je vodio kampanju protiv Brexita. Trenutačna predsjedavajuća je talijanska premijerka Georgia Meloni, koja je privukla puno pozornosti tijekom talijanskih izbora 2022. zbog svog protivljenja LGBTQ+ pravima i obećanjima da će obuzdati migracije. No, od izbora je znatno umjerenija i podupire mnoge ključne inicijative EU-a, uključujući potporu Ukrajini. Također se protivila dopuštanju autoritarnom mađarskom čelniku Viktoru Orbanu da se pridruži ECR-u nakon što je napustio EPP.

Tko bi mogao s kim surađivati?

Mađarska je od početka rata bila najviše proruski nastorjena u EU-u. Upravo je taj otpor prema Orbanu učinio rad s Meloni i ECR-om prihvatljivijim establišmentu u Bruxellesu, uključujući predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen.

Istovremeno je i ID pokušao ublažiti imidž. Izbacili su njemačku krajnje desnu stranku AfD iz svojih redova nakon što je jedan od njezinih najviših zastupnika u Europskom parlamentu rekao talijanskim novinama da ne vidi sve članove SS-a, ozloglašene nacističke paravojne skupine, automatski kao kriminalce.

CNN dalje piše da je malo vjerojatno da bi EPP u skorije vrijeme bio spreman izravno surađivati s ID-om, no to ne znači da oni neće biti važni. Povijest nam je više puta pokazala da je moguće utjecati na politiku “izvan šatora”. Primjerice, ako stranke povezane s ID-om počnu vršiti pritisak na političare desnog centra u vlastitim zemljama, možda će centar početi prihvaćati njihove ideje, kao što se već ranije dogodilo u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Njemačkoj.

Goruće teme

U Europi trenutno postoji sasvim dovoljno gorućih tema za koje desnica može zapeti – migracije, sigurnost granica, vojna potrošnja, vladavina prava, klimatske promjene – sve su to žarišne točke u paneuropskoj politici već dugo vremena i neće nestati u skorije vrijeme.

CNN navodi da se istovremeno očekuje da će potpora Ukrajini zasad biti sigurna, s tim da se prokremaljske skupine čine vrlo izoliranima. No, gotovo sve ostalo rješavat će se od slučaja do slučaja ako brojke budu takve. Što više zastupnika izabranih u Europskom parlamentu bude desno od EPP-a, to bi njihov utjecaj mogao s vremenom rasti.

Dugih pet godina

Ovaj saziv trajat će pet godina, što je uza politiku puno vremena. Za to vrijeme u Francuskoj će se održati izbori na kojima bi mogla pobijediti Marine Le Pen, koja je povezana s ID-om, sa svojom strankom Nacionalno okupljanje. Očekuje se da će Geert Wilders (također ID) uskoro formirati vladu u Nizozemskoj. Ukratko – unutarnja politika u državama članicama mogla bi se pomaknuti još više udesno, što naravno mijenja računice u Bruxellesu.

Europski parlament često se može činiti kao dosadni, birokratski mjehur. No, EU postaje sve istaknutiji geopolitički igrač koji ima mogućnost nametanja sankcija ruskim i kineskim političkim ličnostima, igrač koji osigurava sredstva za Ukrajinu. Ako se politički centar Unije doista pomakne udesno, to bi moglo imati značajne i možda dalekosežne posljedice za ljude koji žive izvan europskih granica.

