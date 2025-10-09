Oglas

"Veliko postignuće"

Čelnici EU-a pozdravljaju sporazum o Gazi: "Patnja mora prestati"

Hina
09. lis. 2025. 09:55
Ursula von der Leyen
Čelnici europskih institucija pozdravili su u četvrtak najavu o sporazum o prekidu vatre u Gazi, ističući da je to prigoda za postizanje trajnog mira na temelju dvodržavnog rješenja.

“Primjena sporazuma otvara put za dugoočekivano oslobađanje svih izraelskih talaca, za prekid vatre u Gazi i okončanje teške humanitarne situacije na terenu”, poručio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na platformi X.

“Pozdravljam najavu sporazuma o prekidu vatre i oslobađanju talaca u Gazi, na temelju prijedloga američkog predsjednika Donalda Trumpa”, istaknula je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

I predsjednica Komisije i predsjednik Europskog vijeća pohvaljuju “diplomatske napore Sjedinjenih Država, Egipta, Katara i Turske koji su omogućili proboj”.

“Sada se sve strane moraju u potpunosti držati odredbi sporazuma. Svi taoci moraju biti pušteni i mora biti uspostavljen trajni prekid vatre. Patnja mora prestati”, rekla je von der Leyen.

"Veliko diplomatsko postignuće"

“Sporazum o prvoj fazi mirovnog sporazuma u Gazi označava veliki proboj. To je veliko diplomatsko postignuće i stvarna prigoda za okončanje razarajućeg rata  i oslobađanje svih talaca”, poručila je visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

Izrael i Hamas potpisali su prvu fazu sporazuma o Gazi koji su predložile Sjedinjene Države, a koja će omogućiti oslobađanje svih izraelskih talaca.

„Vrlo sam ponosan što mogu objaviti da su Izrael i Hamas potpisali prvu fazu našeg mirovnog plana“, objavio je Trump na Truth Socialu.

„To znači da će svi taoci biti pušteni vrlo brzo, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prve korake prema snažnom, trajnom i vječnom miru“, dodao je Trump. Američki predsjednik je ranije najavio mogući posjet Bliskom istoku ovog vikenda.

Donald Trump Europska unija Gaza Hamas Izrael

