Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) u ponedjeljak navečer je glasovima Europske pučke stranke (EPP), Europskih konzervativaca i reformista (ECR), Patriota za Europu (PfE) i Europe suverenih nacija (ESN) usvojio svoj stav o promjenama pravila u vraćanju ilegalnih migranata koji vodi strožem pristupu u postupcima deportacija. Tu odluku prije početka pregovora s Vijećem EU-a o konačnom obliku zakona još mora podržati cijeli Parlament.