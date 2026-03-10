pučani i desne stranke složni
EP otvorio "povijesni" put reformama u politici deportacija ilegalnih migranata
Odbor Europskog parlamenta u ponedjeljak je otvorio put promjenama u politici deportacija ilegalnih migranata, glasanjem na kojem su se pučani ujedinili s desnim grupacijama parlamenta i zaobišli druge stranke političkog centra.
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) u ponedjeljak navečer je glasovima Europske pučke stranke (EPP), Europskih konzervativaca i reformista (ECR), Patriota za Europu (PfE) i Europe suverenih nacija (ESN) usvojio svoj stav o promjenama pravila u vraćanju ilegalnih migranata koji vodi strožem pristupu u postupcima deportacija. Tu odluku prije početka pregovora s Vijećem EU-a o konačnom obliku zakona još mora podržati cijeli Parlament.
Francois-Xavier Bellamy, francuski pučanin i autor amandmana koji su nadglasali prijedlog liberalnog nizozemskog izvjestitelja Malika Azmanija, u izjavi nakon glasanja rekao je da se danas u Europskoj uniji „implementira samo 20 posto odluka o povratku” ilegalnih migracija.
Bellamy je rekao da je EPP „pokušao sve što može” da postigne većinu sa socijalistima i demokratima (S&D), drugom najvećom političkom grupacijom iz koalicije političkog centra koja je podržala Komisiju Ursule von der Leyen, no da su se oni usprotivili svim „temeljnim principima” novih izmjena.
„Postalo je vrlo jasno: S&D nažalost nije spreman djelovati po pitanju migracija tijekom ovog mandata”, naglasio je švedski pučanin Tobias Tobe na konferenciji za medije s Bellamyjem, dodajući da i među liberalima i socijaldemokratima „ima onih koji ih podržavaju”.
LIBE je svojom odlukom, koja će vjerojatno biti potvrđena na idućoj 'mini-plenarnoj sjednici' u Bruxellesu, uvodi stroža pravila za migrante koji su dobili naredbu o deportaciji, primoravajući ih da surađuju s vlastima do napuštanja države. U suprotnom im prijeti pritvaranje do 24 mjeseci.
Mjera će omogućiti da države članice međusobno priznaju odluke o deportacijama te povratak ilegalnih migranata u deportacijske centre u trećim zemljama koje su o tome potpisale sporazum s EU-om. Vlastima se omogućuju pretresi i zadržavanje imovine migranata kojima je naređena deportacija.
Potpredsjednica S&D-a Ana Catarina Mendes nakon glasanja LIBE-a priopćila je da je riječ o dokazu o „političkim snagama koje su voljne Europu voditi u smjeru kojim se potkopavaju principi na kojima je Unija izgrađena”
„Ono što još više zabrinjava je politički savez koji je omogućio ovaj rezultat. Sporazum EPP-a i krajnje desnice je zabrinjavajuć presedan. Oslanjajući se na snage koje otvoreno propitkuju demokratske standarde i humanitarne principe, ova koalicija predstavlja prijetnju samim temeljima koji desetljećima vode Europu”, rekla je Portugalka.
Hrvatski zastupnik pučana Karlo Ressler odbacio je da se novim prijedlogom krše temeljna prava te je naglasio da je važniji sadržaj te odluke od onih koji su za nju glasali.
„Pravo na zaštitu treba biti zajamčeno onima koji je stvarno trebaju”, ali se i sustav mora provoditi u praksi, rekao je.
Ressler je naglasio da „bez učinkovitih povrataka ilegalnih migranata cijela migracijska politika EU-a nije i ne može biti vjerodostojna”, zbog čega i pada povjerenje europskih građana u migracijsku politiku Unije.
Hrvatski zastupnik glasanje u ponedjeljak nazvao je „povijesnim” i dodao da ono ispunjava obećanje o „uvođenju više reda u migracijske politike”, pa odbacio da je riječ o „potpirivanju populizma i rasizma”.
Pozvao je na „demistificiranje sadržaja” odluke LIBE-a koja se prije svega odnosi na „obveznu suradnju nezakonitih migranata s vlastima, što dosad nije postojalo na takvoj razini”.
Ressler je pozdravio što stroži pristup prema ilegalnim migracijama „polako, ali sigurno postaje mainstream europske politike”, pa izrazio žaljenje što ostatak političkog centra, posebno S&D, „ne postoji razumijevanje o opsegu i naravi migracija kakve su one danas” i neodrživosti postojećeg modela.
Hrvatski zastupnici socijalista i demokrata nisu za Hinu htjeli komentirati ovo pitanje.
