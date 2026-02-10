EP podržao lakše vraćanje migranata u sigurne treće zemlje

Na popisu sigurnih zemalja podrijetla koji će se redovito revidirati nalaze se Bangladeš, Kolumbija, Egipat, Kosovo, Indija, Maroko i Tunis. Državljanima tih zemalja bit će teže ostvarivati pravo na azil u članicama EU-a i njihovo vraćanje Unije bit će lakše i jednostavnije. Iako su već postojali nacionalni popisi sigurnih zemalja podrijetla, do sada nije bilo usklađenog popisa na razini EU-a.