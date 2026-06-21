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VIDEO / Žestoki napadi: U Ukrajini ubijene tri i ranjene 22 osobe. Na Krimu četvero mrtvih
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskijizjavio je u subotu da su ukrajinske snage pogodile postrojenje za preradu nafte u ruskoj Tjumenskoj oblasti.
Ruski napadi na istoku Ukrajine usmrtili su tri osobe, a 22 ih je ozlijeđeno, priopćile su u nedjelju lokalne vlasti.
Oleksandr Hanža, čelnik Dnjepropetrovske oblasne vojne uprave, rekao je da je jedna osoba poginula, a devet ih je ranjeno nakon vala napada na tri okruga Dnjepropetrovske oblasti, prenosi Euronews.
"Neprijatelj je više od 20 puta napao dronovima, topništvom i zračnim bombama", napisao je Hanža na Telegramu.
Dodao je da je u napadu na Nikopoljski okrug poginula 70-godišnja žena te da je oštećen veći broj kuća i jedan automobil.
U subotu su pogođena i dva poduzeća u Poltavskoj oblasti, izvijestio je čelnik tamošnje vojne uprave Vitalij Djakivnič.
Prema njegovim riječima, u tom su napadu poginule dvije osobe, a 13 ih je ozlijeđeno, među kojima je i šestero djece.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je u subotu da su ukrajinske snage pogodile postrojenje za preradu nafte u ruskoj Tjumenskoj oblasti u zapadnom Sibiru.
"Zadaću su izvršili novi, unaprijeđeni FP dronovi koji sada mogu dosegnuti ciljeve udaljene i do 3000 kilometara. Zahvalan sam inženjerima projekta Fire Point" napisao je Zelenski" na društvenim mrežama.
Ukrajina posljednjih tjedana pojačava napade na rusku energetsku infrastrukturu, a posebice na naftna postrojenja.
Na Krimu četvero mrtvih
Četvero ljudi poginulo je, a 28 ih je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na Krim pod kontrolom Rusije, rekao je ruski guverner, dodajući da je distribucija goriva na benzinskim postajama na tom poluotoku obustavljena.
Odvojeno, lokalne vlasti u ruskoj Krasnodarskoj regiji rekle su da je ukrajinski napad dronom ubio jednu osobu na putničkom trajektu i zapalio naftni terminal.
Trajektna veza preko Kerčkog tjesnaca, koji odvaja Krim od Krasnodarske regije, privremeno je obustavljena.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je u nedjelju da je ukrajinska vojska pogodila skladište nafte u Kerču,, gradu na Krimu, i postrojenje za transport nafte u Krasnodarskoj regiji.
Guverner Krima Sergej Aksjonov rekao je da je distribucija goriva na benzinskim postajama na Krimu obustavljena.
"Danas, 21. lipnja, počevši od 9:00 sati (6:00 sati GMT), prodaja goriva na krimskim benzinskim postajama obustavljena je za gotovinska i bezgotovinska plaćanja, kao i za vaučere namijenjene pojedincima i pravnim osobama", objavio je Aksjonov.
"Gorivo će se distribuirati samo javnim službama koje osiguravaju vitalno funkcioniranje i sigurnost Republike Krim", precizirao je.
Ukrajinska vojska gotovo svaki tjedan cilja rafinerije, naftovode i skladišta nafte u Rusiji, u nastojanju da Moskvu lišava prihoda od prodaje, ističe agencija France presse.
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