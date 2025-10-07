Strasbourg
EU osudila rast antisemitizma: "Izrael nije isto što i kriminalna Netanyahuova vlada"
Europska komisija i zastupnici Europskog parlamenta su u Strasbourgu u utorak, na drugu godišnjicu upada palestinske militantne organizacije Hamas na jug Izraela, osudili rast antisemitizma, pri čemu su desničarski zastupnici odgovornost za njega pripisali ljevičarima i imigraciji iz Bliskog istoka.
"Položaj Židova u Europi je sve gori. Danas je antisemitizam posvuda po školama, ulicama, na internetu, a europske Židove se smatra odgovornima za postupanje vlade Izraela, a to miješanje nedopustivo. Slobodno se mogu kritizirati postupanja bilo koje vlade, ali nikako okrivljavati Židove u Europi za postupanje valde Izraela", rekao je povjerenik Komisije za migracije Magnus Brunner.
Prije točno dvije godine militanti predvođeni Hamasom pokrenuli su iznenadni napad na Izrael, pri čemu je poginulo 1219 ljudi na izraelskoj strani, a oteto je 251 osoba, od kojih je 47 još uvijek zatočeno, uključujući 25 za koje izraelska vojska tvrdi da su mrtvi.
Prema istraživanju Agencije EU-a za temeljna prava (FRA) iz 2024., 96 posto židovskih ispitanika doživjelo je antisemitizam već u godini prije Hamasovih napada 7. listopada.
Medijska izvješća u međuvremenu su ukazala na porast broja i ozbiljnosti incidenata u državama članicama EU-a, što je povezano s pogoršanjem stanja u Gazi. Brunner je kazao da situacija podsjeća na "najmračnije dane u Europi" te da neki Židovi razmišljaju o napuštanju kontinenta, što "nas mora pokrenuti na djelovanje".
Najavio je udvostručavanje napora Komisije u borbi protiv antisemitizma svim političkim i pravnim sredstvima.
"No, nećemo se boriti protiv antisemitizma na štetu drugih zajednica jer jaz nije između Židova i drugih vjera, već demokrata i ekstremista, bez obzira na nacionalnu ili etničku pripadnost ili vjeru", poručio je Brunner.
Nizozemski zastupnik Sander Smit je u ime kluba pučana rekao da je Hamasov napad, koji je nazvao "pogromom", pokrenuo val antisemitizma i niz napada na Izraelce.
"Moramo povući čvrstu granicu van koje ćemo odbacivati sve oblike antisemitizma. Ne smijemo okretati glavu, moramo govoriti i opisivati stanje stvari, a naročito ako želimo zaštiti sve ljude. Nećemo tolerirati mržnju na našim ulicama", kazao je Smit.
Klub Zelenih je također osudio Hamasov napad kao i klub socijalista i demokrata (S&P) koji izrazio nadu da će se taoci uskoro vratiti kućama te naglasio da borba protiv bilo kojeg oblika antisemitizma nije samo moralna dužnost, već i preduvjet obrane demokracije, zbog čega "ne smijemo dati prostora onima koji opravdavaju ili slave pogrom 7. listopada".
Desnica odgovornost za porast antisemitizma pripisuje ljevici
Dio rasprave obilježila su i međusobna optuživanja ljevice i desnice za antisemitizam.
Desničarski klubovi su za uvoz antisemitizma okrivili ljevičarske politike i imigraciju iz islamskih zemalja Bliskog istoka te pozvali na deportaciju onih koji čine nasilje u ime antisemitizma.
"Nema više židovskih škola ili sinagoga koje nisu pod nadzorom, a to je stvarnost za mnogu djecu i roditelje u Europi 80 godina nakon holokausta. Antisemitizam je i posljedica desetljeća imigracije iz islamskih zemalja, gdje se propovijeda da treba kroz prozor bacati homoseksualce, da su židovi svinje, da žene moraju ostati u kući jer su manje vrijedne, drugotne", kazala je u ime kluba Patrioti za Europu nizozemska zastupnica Marieke Ehlers.
"Oni koji čine nasilje u ime antisemitizma, moraju otići iz Europe", dodala je.
Giorgos Georgiou, ciparski zastupnik koji je govorio u ime kluba Ljevice, kazao je da među ljevičarima nema ni antisemitizma ni islamofobije jer oni odbijaju bilo koju vrstu rasizma.
"Izrael nije isto što i kriminalna vlada (premijera Benjamina) Netanyahua, ali zločini Izraela se ne mogu oprati time da se bilo koja vrsta kritike opisuje kao antisemitizma. Amnesty International, Ujedinjeni narodi, profesori, novinari, itd., često se nazivaju antisemitima, to ne može biti tako", poručio je.
"Postoje članovi (izraelske) vlade koji kritiziraju Netanyahua i govore da čini genocid, to ne znači da su to antisemiti. Moramo govoriti što se zbiva jer je vrijeme za govor, a ne za šutnju", dodao je.
Zovko zatražila posebnog izaslanika za slobodu vjeroispovijesti
Hrvatska zastupnica iz redova pučana (HDZ/EPP) je rekla da su porast nasilnih prosvjeda protiv Izraela, stigmatizacija židovske zajednice i govor mržnje zabrinjavajući te pozvala povjerenika Brunnera da proglasi posebnog izaslanika za slobodu vjeroispovijesti.
"Vrijeme je da se počnemo baviti ovim problemom koji obuhvaća ljude koji iskazuju svoju vjersku pripadnost. Brojni Židovi su prisiljeni sakriti svoj identitet. To bi ih moglo učinit metom nasilja. Na europskim sveučilištima židovski studenti su izloženi diskriminaciji, traži se da se uklone simboli vjere iz njihovih domova i slično", ustvrdila je.
Njezin stranački kolega Tomislav Sokol je prošlotjedni napad na židove u Manchesteru nazvao brutalnim terorističkim napadom koji nije izolirani incident, već "dio sustavnog rasta antisemitizma u Europi, usko povezanog s radikalnim islamističkim skupinama koje uz podšrku ljevičarskih ekstremista marširaju srcima naših gradova i šire svoje otrovne ideje".
Prošlog tjedna se 35-godišnji Jihad al Shamie, britanski državljanin sirijskog podrijetla, automobilom zabio u ljude ispred sinagoge na blagdan Jom Kipur, nakon čega je nožem usmrtio dvojicu muškaraca i nekoliko teško ozlijedio.
"Islamistička genocidna ideologija, podjednako je antikršćanska kao i antižidovska i urušava same temelje Europe. Puštanje tog zla kroz masovnu nekontroliranu imigraciju ugrožava sigurnost naših žena i djece i prijeti opstanku same zapadne civilizacije", kazao je Sokol.
"Radikalni ljevičari koji to zagovaraju i podržavaju ekstremističke skupine poput Hamasa i Muslimanskog bratstva suodgovorni su za ono što se događa danas na ulicama europskih gradova", dodao je, pozivajući Europsku uniju na čvrstu borbu protiv islamizma i deportaciju ilegalnih migranata.
