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Izraelski zračni napadi na Gazu ubili sedmero ljudi, liječnici upozoravaju na epidemiju meningitisa
Zdravstveni dužnosnici u Gazi navode da je broj slučajeva meningitisa u listopadu porastao na 272, što je više od osam puta iznad uobičajenog mjesečnog broja slučajeva.
Najmanje sedmero Palestinaca, među kojima su dijete i policajci, ubijeno je, a deseci su ranjeni u izraelskim zračnim napadima na Pojas Gaze.
Zdravstveni dužnosnici potvrdili su smrtne slučajeve u utorak ujutro, dok je istodobno izdano javnozdravstveno upozorenje zbog izbijanja epidemije meningitisa.
Troje Palestinaca, uključujući dijete, ubijeno je u izraelskom zračnom napadu na područje Wadi Gaze u središnjem dijelu Pojasa Gaze, naveli su medicinski izvori.
Ranije u utorak ujutro još troje Palestinaca ubijeno je, a petero ranjeno u napadu izraelske bespilotne letjelice na područje al-Mawasi, zapadno od Khan Younisa na jugu Gaze. Četvrti Palestinac podlegao je ozljedama zadobivenima u napadu na izbjeglički kamp Džabalija na sjeveru Gaze, izvijestila je palestinska novinska agencija Wafa.
Al Jazeerina novinarka Hind Khoudary izvijestila je iz Gaze da su trojica ubijenih u napadu na al-Mawasi bili palestinski policajci.
„Deseci drugih ljudi ranjeni su na različitim područjima diljem Pojasa Gaze”, rekla je u utorak.
„Prema Ministarstvu zdravstva, bilo je vrlo teško identificirati osobe koje su izraelske snage napale, a isto se dogodilo i jučer, kada su izraelske snage napale vozilo u gradu Gazi.”
„Izraelske snage svakodnevno izvode napade unatoč činjenici da su obje strane pristale na 'primirje'”, rekla je Khoudary.
„Izrael nastavlja kršiti to 'primirje' svakoga dana.”
U ponedjeljak navečer u izraelskom zračnom napadu na grad Gazu ubijena su i dva civila, dok je više osoba ranjeno, izvijestila je Wafa.
Epidemija meningitisa prijeti životima tisuća Palestinaca
Ministarstvo zdravstva u Pojasu Gaze izdalo je upozorenje na epidemiju na cijelom području Gaze zbog naglog porasta broja slučajeva meningitisa.
Upozorilo je da širenje bolesti predstavlja izravnu prijetnju životima tisuća Palestinaca, osobito djece, s obzirom na sve lošije zdravstvene i okolišne uvjete u Pojasu Gaze.
Dr. Nidal Ghoneim, zamjenik glavnog ravnatelja za primarnu zdravstvenu zaštitu zadužen za javnozdravstvena pitanja, izjavio je na konferenciji za novinare da je broj slučajeva meningitisa u listopadu porastao na 272, što je više od osam puta iznad uobičajenog mjesečnog broja, koji se kreće između 30 i 50 slučajeva.
Ghoneim je objasnio da je od početka ove godine zabilježeno 15 smrtnih slučajeva prouzročenih tom bolešću, uključujući pet smrtnih slučajeva tijekom kolovoza, rujna i listopada.
Istaknuo je i porast broja slučajeva bakterijskog meningitisa, najtežeg oblika bolesti, s uobičajenih 10 do 20 slučajeva mjesečno na čak 108 u listopadu.
Od početka studenoga zabilježeno je još 100 slučajeva, dodao je.
U izraelskom genocidu u Gazi ubijeno gotovo 75.000 ljudi
Prema podacima zdravstvenih dužnosnika, u izraelskom genocidnom ratu u Gazi od njegova početka 7. listopada 2023. ubijeno je 74.746 ljudi, a ranjeno 176.234.
Među njima je 1679 ubijenih i 6100 ranjenih od stupanja „primirja” na snagu 10. listopada prošle godine.
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