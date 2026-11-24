Dr. Nidal Ghoneim, zamjenik glavnog ravnatelja za primarnu zdravstvenu zaštitu zadužen za javnozdravstvena pitanja, izjavio je na konferenciji za novinare da je broj slučajeva meningitisa u listopadu porastao na 272, što je više od osam puta iznad uobičajenog mjesečnog broja, koji se kreće između 30 i 50 slučajeva.