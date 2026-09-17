Njemački vojni dužnosnik upozorava: "Rusija uči, oponaša i prilagođava se!"

Odd ANDERSEN / AFP

Već četiri i pol godine Rusija vodi rat protiv Ukrajine. Dronovi iznad teritorija NATO-a, sabotaže na željezničkim prugama, napadi na podatkovne kabele – rat je Europi odavno bliže nego što bi mnogi željeli. Najviši njemački vojni dužnosnik, glavni inspektor Bundeswehra Carsten Breuer (61), u srijedu navečer u Pragu, na najvećoj europskoj obrambenoj konferenciji, jasno je poručio: Bundeswehru nisu potrebni samo vojnici nego i tehnologija, a prije svega u obranu mora biti uključeno cijelo društvo.

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Breuer je počeo rečenicom koju je predstavio kao njemačku vojnu mudrost: „Ratovi se ne dobivaju spekulacijama, ratovi se dobivaju vojnicima."

Tempo razvoja tehnologije ruši sve dosadašnje okvire

„Strategija počinje zastarijevati čim je potpisana“, rekao je Breuer na IISS Defence Summitu. Takvo što često se naziva „živim dokumentom“, no on ga smatra prije „dokumentom koji neprestano umire“. Razlog je taj što se tehnologija danas razvija brzinom koja nadmašuje sve dosad viđeno, prenosi Bild.

„Ako dođe do najgorega, više nećemo moći primjenjivati sadašnja razmišljanja koja se temelje na trenutačnoj logici mira“, rekao je Breuer. „Moramo učiti od Ukrajine.“

Ukrajina je, kazao je, svojevrsno povećalo – ali ne samo za Zapad. „Rusija uči. Oni oponašaju i prilagođavaju se. Inoviraju kako bi odgovorili na naše prednosti i pronašli način da ih zaobiđu.“

Tehnološka nadmoć nije trajna: „Onaj tko je danas vodeći, sutra može biti autsajder.“

Drugo Breuerovo upozorenje odnosilo se na pretjerano oslanjanje obrambene industrije na tehnologiju: „Tehnologija ne smije određivati što ćemo raditi. Mi moramo određivati što ćemo raditi s tehnologijom.“ Puko oduševljenje novim sustavima, upozorio je, stvara samo „iluziju strateškog napretka“.

Na kraju je general govorio gotovo apelirajućim tonom. Vojska sama ne može provesti sve planove: hibridnim prijetnjama moguće se suprotstaviti jedino uključivanjem cijelog društva, a u slučaju sukoba širenje obrambenih kapaciteta moguće je samo u suradnji s industrijom.

Potom se izravno obratio njemačkom stanovništvu:

„Bez vas smo mi kao vojnici osuđeni na neuspjeh. Ali neuspjeh nije opcija. Jer neuspjeh bi značio da su naša društva, onakva kakva poznajemo, smrtno ugrožena. Svi smo zajedno u istom čamcu.“