ATENTAT NA KIRKA
Tonči Tadić: Kada metak postaje argument, demokracija je gotova
Stručnjak za sigurnost i fizičar Tonči Tadić, gostovao je u Novom danu s Ivanom Hrstićem i komentirao atentat Charlieja Kirka, te Trumpove prijetnje sankcijama.
Podsjećamo, desni aktivist Charlie Kirk (31), podlegao je ozljedama nakon što je upucan tijekom javnog nastupa u saveznoj državi Utah. Upitan za komentar što se događa u SAD-u, te može li Trump iskoristiti ovaj atentat kako bi suzio građanske slobode u Americi, Tadić je odgovorio:
"Vrlo je slično ubojstvo (Sergeja) Kirova u ranim danima Sovjetskog Saveza koje je Staljin iskoristio za čistke. Moguće je da će ovo biti upotrijebljeno za obračun sa svim kritičarima Trumpa i za obračun s lijevom stranom političke scene, iako je onaj koji je pucao zapravo bio desničar."
"Ono što je meni tu zasmetalo je što sad spominju sve što je Kirk izgovorio, međutim, objektivno je izgovorio objektivu gomilu budalaština, posebno okorata u Ukrajini. Ali to ne smije biti povod za nečiju likvidaciju. Ako se doista živi demokracija, onda argument ne smije biti metak."
Posebno se osvrnuo na to kako se atentat može odraziti na političko stanje u Europi:
"Ne želim i nitko u Europi ne smije željeti da Europa na sebe preuzima da uvozi iz Amerike ideološke ratove. Jako ih je teško uvoziti iz još jednog razloga. Društveno politička podloga je posve različita. Što će nam to? Imamo dovoljno vlastitih problema u samoj Hrvatskoj, a pogotovo da bismo se onda dijelili na ljude koji su za i protiv Charlieja Kirka."
Zamoljen da se osvrne na niz komentara koji su stigli u hrvatskom javnom prostoru u vezi atentata, te podijeljene reakcije koje je isti izazvao, uključujući i to da je dio javnosti atentat pozitivno ocijenio:
"To je jedini aspekt s kojim bismo se trebali baviti, ne s američkim ideološkim ratovima i njihovim podjelama koje se pokušavaju umjetno pokušavaju uvesti u Europu, pa tako i Hrvatsku. Trebamo se baviti baš s tim aspektom. Kakav to poremećen mozak treba biti da opravda nečije ubojstvo na političkoj sceni? Kada metak postaje argument, demokracija je gotova."
"Svatko ima pravo prosvjedovati"
"Najveća vrijednost demokracije je to da ja mogu reći svoje stajalište, da moj sugovornik meni može reći da to što govorim je potpuna budalaština, ali da nakon toga svatko ide svojim putem. Radi se o demokratskoj raspravi... Svatko ima pravo prosvjedovati, svatko ima pravo biti na kontra prosvjedu. Sve je prihvatljivo, osim građanskog rata."
