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KBC SESTRE MILOSRDNICE

Djelatnica ozlijeđena u napadu nožem premještena s intenzivnog liječenja na odjel

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Hina
|
15. ruj. 2026. 11:57
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KBC Sestre Milosrdnice
Goran Stanzl/PIXSELL

Pacijentica ozlijeđena u napadu u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi stabilnih je vitalnih funkcija te je jučer iz Jedinice za intenzivno liječenje premještena na odjel, izvijestili su iz KBC-a Sestre milosrdnice.

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Oporavak djelatnice škole teče prema planu, naveli su iz bolnice.

Povoljno teče i oporavak učenika ozlijeđenog u istom napadu, koji se liječi u KBC-u Zagreb. Iz te su bolnice u ponedjeljak izvijestili da je njegovo zdravstveno stanje stabilno te da je toga dana planiran premještaj iz Jedinice intenzivnog liječenja na klinički odjel.

Učenik je nakon liječenja i intenzivnog nadzora trebao nastaviti liječenje, praćenje i oporavak na kliničkom odjelu.

Dječak je u KBC Zagreb primljen u petak s ubodnim ranama u području prsišta i abdomena te ozljedama koje su se mogle okarakterizirati kao životno opasne.

Njega i djelatnicu škole u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu oštrim je predmetom ozlijedio drugi učenik, koji je nakon napada uhićen te mu je određen istražni zatvor.

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Teme
napad u školi ozljeda učenik zagreb

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