Glavni vatrogasni zapovjednik otkrio što treba u borbi s požarima: Nemamo vremena čekati

"Treba biti oprezan. Mjesecima na mnogim područjima nije pala kiša, što je povoljno za razvoj požara. Morat ćemo se u preventivnom smislu još ojačati. Puno preventive, manje operative. Zaista treba odmah nešto poduzeti i donijeti odluke u tom smjeru", zaključio je Slavko Tucaković.