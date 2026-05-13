Europska zemlja će rasporediti dva protuminska broda blizu Perzijskog zaljeva

Sredinom travnja nekoliko je zemalja, koje nisu izravno uključene u sukob izazvan 28. veljače američko-izraelskim napadima na Iran, izrazilo spremnost da uspostavi "neutralnu misiju" za osiguranje tjesnaca. To je ostvareno na konferenciji kojom su u Parizu predsjedavali francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer, a u njoj je sudjelovala i Italija.