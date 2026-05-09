svjetsko gospodarstvo uzdrmano
Ovi brojevi pokazuju globalni utjecaj iranske kontrole nad Hormuškim tjesnacem
Iranska kontrola nad Hormuškim tjesnacem uzdrmala je svjetsko gospodarstvo, izazvavši skok cijena goriva koji se proširio i na druge sektore, s posljedicama daleko izvan Bliskog istoka. Također je ostavila desetke tisuća pomoraca i stotine brodova blokiranima u Perzijskom zaljevu.
Iran je praktički preuzeo kontrolu nad tim ključnim plovnim putem nakon što su ga 28. veljače napali SAD i Izrael. Tjedni intenzivnog bombardiranja i američka pomorska blokada uvedena prošlog mjeseca još nisu oslabili njegovu kontrolu. Iran poručuje da će ponovno otvoriti tjesnac tek ako rat završi i blokada bude ukinuta. Američki predsjednik Donald Trump traži šire ustupke, uključujući povlačenje iranskog spornog nuklearnog programa.
Associated Press donosi pregled tjesnaca kroz brojke.
21 milja (34 kilometra)
To je širina tjesnaca, koji se savija poput lakta, na najužoj točki između Irana i Omana. Brodovi slijede uske plovne koridore kako bi sigurno prošli plitkim vodama, što ga čini još većim uskim grlom.
20%
Prije rata, petina svjetske trgovine naftom svakodnevno je prolazila kroz tjesnac, kao i velike količine prirodnog plina, gnojiva i drugih naftnih proizvoda.
100–130
Broj brodova koji su svakodnevno prolazili kroz tjesnac prije početka rata, uključujući tankere i teretne brodove, prema istraživačkoj tvrtki Lloyd’s List Intelligence.
534
Broj brodova za koje se vjeruje da su prošli kroz tjesnac od početka sukoba do 4. svibnja, prema Lloyd’s List Intelligence. Vjeruje se da su mnogi prevozili iransku naftu. U normalnim okolnostima procjenjuje se da bi kroz tjesnac u istom razdoblju prošlo između 6.500 i 8.450 brodova.
50%
Za toliko je porasla prosječna cijena goriva u SAD-u od početka rata. Prosječna cijena galona benzina u četvrtak je iznosila 4,56 dolara, prema podacima AAA-a. Zatvaranje tjesnaca gotovo je udvostručilo i cijenu avionskog goriva.
Do 10%
Osiguranje brodova naglo je poskupjelo — s 1% vrijednosti tereta na čak 10%, prema stručnjacima za pomorski promet.
45 milijuna
Broj ljudi koji bi mogli osjetiti glad, uglavnom u Aziji i Africi, ako se tjesnac uskoro ne otvori, prema Svjetskom programu za hranu Ujedinjenih naroda. Blokada isporuka goriva i gnojiva mogla bi uskoro podići cijene hrane i drugih potrepština izvan dosega ljudi koji su već u teškoj situaciji.
10
Broj pomoraca poginulih od početka rata s Iranom, prema Međunarodnoj pomorskoj organizaciji UN-a.
32
Broj brodova koji su bili napadnuti, prema Međunarodnoj pomorskoj organizaciji.
1.550
Broj plovila iz 87 zemalja koja su trenutno blokirana u Perzijskom zaljevu, prema američkoj vojsci.
22.500
Broj pomoraca zarobljenih na tim brodovima, uključujući mnoge iz južne i jugoistočne Azije.
15.000
Broj američkih vojnika, uz potporu 100 zrakoplova, angažiranih u provedbi operacije „Project Freedom”, prema američkoj vojsci. Trumpova inicijativa za pratnju brodova kroz tjesnac pauzirana je u utorak, samo dva dana nakon što ju je najavio.
2
Broj brodova koje su SAD uspješno provele kroz tjesnac u sklopu operacije „Project Freedom”.
