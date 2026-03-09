Europska zemlja izglasala ustavnu zaštitu gotovine

Pravo na korištenje novčanica i kovanica švicarskog franka bit će uvršteno u ustav zemlje nakon što su birači u nedjelju podržali mjeru koja za cilj ima očuvati upotrebu gotovog novca u društvu, javlja Politico.
Prema službenim rezultatima, 73,4 posto glasača je podržalo amandman, koji je vlada predložila kao odgovor na sličnu inicijativu skupine Švicarski slobodarski pokret.
Švicarski slobodarski pokret je uspio postići raspisivanje nacionalnog referenduma nakon što je prikupio preko 100.000 potpisa. No, njegova inicijativa je prikupila svega 46 posto glasova nakon što je vlada rekla da su neki od predloženih amandmana skupine otišli predaleko.
Karin Keller-Sutter, članica Saveznog vijeća Švicarske, predstavila je rezultate na tiskovnoj konferenciji u nedjelju navečer.
Ishod glasanja znači da će se Švicarska pridružiti zemljama poput Mađarske, Slovačke i Slovenije koje su pravo na korištenje gotovine već uvrstile u svoje ustave.
Austrijski političari također raspravljaju o toj mogućnosti dok građani sve češće koriste digitalna sredstva plaćanja, a naročito od pandemije koronavirusa.
Trend je potaknuo teorije urote o tome da vlade žele kontrolirati građane tako što će u potpunosti ukinuti gotov novac.
Planovi Europske središnje banke da izda virtualnu inačicu eura su dodatno pojačali te strahove, zbog čega je izvršno tijelo Europske unije predložilo zakon koji bi zacementirao gotovinu u društvima bloka.
U Švicarskoj je također zabilježen pad gotovinskih plaćanja tijekom proteklih 10 godina.
Više od 70 posto plaćanja na blagajnama su bila u gotovini 2017., a 2024. gotovina se odnosila na 30 posto transakcija u trgovinama, prema podacima Švicarske narodne banke.
Švicarski slobodarski pokret je ranije provodio kampanje radi opoziva nepopularnih ministara vlade, zabrane elektroničkog glasanja i zaštite građana od profesionalnih ili socijalnih posljedica u slučaju da se odbiju cijepiti protiv covida-19, pri čemu se ni o jednom od tih pitanja naposljetku nije glasalo na referendumu.
