Rusija zaprijetila članicama NATO-a: "Imamo pravo na samoobranu"

Tajnik ruskog Vijeća sigurnosti Sergej Šojgu upozorio je 16. travnja Finsku, Estoniju, Latviju i Litvu da Moskva zadržava, kako je rekao, „pravo na samoobranu” ako ukrajinski dronovi napadaju Rusiju preko njihovog zračnog prostora, izvijestila je državna novinska agencija TASS pod kontrolom Kremlja.
Oglas
Izjava dolazi nakon odvojenog upozorenja iz Moskve dan ranije da bi europska potpora ukrajinskim sposobnostima korištenja dronova mogla dovesti do „nepredvidivih posljedica”, uz optužbe da neke zemlje postaju dio „strateške pozadine” Kijeva.
Sergej Šojgu, koji je bio ruski ministar obrane kada je Moskva pokrenula invaziju 2022., spomenuo je incidente u kojima su se dronovi srušili u Finskoj i baltičkim državama tijekom ukrajinskih napada na Ust-Lugu, veliku rusku dubokomorsku luku u Finskom zaljevu, piše Kyiv Independent.
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha ranije je izjavio da Kijev ima obavještajne podatke prema kojima je Rusija namjerno preusmjeravala dronove prema baltičkim državama i Finskoj kako bi potaknula napetosti.
Šojgu je, bez pružanja dokaza, ustvrdio da se ukrajinski napadi dronovima na Rusiju sve češće izvode preko baltičkih država putem Finske.
„To se može dogoditi u dva scenarija: ili su zapadni sustavi protuzračne obrane iznimno neučinkoviti… ili dotične države namjerno dopuštaju korištenje svog zračnog prostora, što znači da aktivno sudjeluju u agresiji protiv Rusije”, rekao je.
„U tom slučaju, prema međunarodnom pravu, stupa na snagu članak 51. Povelje UN-a o inherentnom pravu država na samoobranu u slučaju oružanog napada.”
Baltičke države odbacile su slične optužbe iz ruskih propagandnih izvora, nazvavši tvrdnje lažnima i negirajući da je Ukrajina koristila njihov zračni prostor za napade.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas