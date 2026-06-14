rizik od pregrijavanja
Mokra temperatura: Opasna prijetnja Svjetskom prvenstvu
Lokacije nekoliko stadiona u SAD-u i Meksiku, kao i termin održavanja Svjetskog prvenstva usred ljeta, mogli bi povećati rizik od pregrijavanja za nogometaše i navijače.
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Visoka geopolitička napetost nije jedini vanjski čimbenik koji prijeti da zasjeni najveći nogometni turnir na svijetu. Pomalo ironično, za natjecanje koje organizira zemlja čiji predsjednik izrazito sumnja u klimatske promjene i tvrdnje o porastu temperatura naziva "tvrdnjama glupih ljudi", upravo bi vrućina vrlo lako mogla postati jedan od najvećih problema, piše Politico.
Toplinski valovi postali su gotovo stalni dio ljeta na sjevernoj hemisferi. Svaki novi toplinski val sve je intenzivniji, traje dulje i vjerojatniji je zbog globalnog zatopljenja uzrokovanog ljudskim djelovanjem.
Lokacije pojedinih stadiona u SAD-u i Meksiku, zajedno s činjenicom da se Svjetsko prvenstvo održava u vrhuncu ljeta, stvaraju dodatne rizike od toplinskog udara i za igrače i za publiku. Problem nije samo visoka temperatura, nego i vlaga. Kombinacija tih dvaju čimbenika stvara osjećaj znatno veće vrućine, a mjeri se tzv. temperaturom mokrog termometra, koja pokazuje koliko se ljudsko tijelo može hladiti znojenjem.
Temperatura mokrog termometra od 35 stupnjeva Celzija može biti smrtonosna čak i za zdrave osobe. Sindikat profesionalnih nogometaša FIFPRO upozorava da temperatura mokrog termometra iznad 26 stupnjeva Celzija može utjecati na zdravlje i izvedbu igrača. Takvi uvjeti mogu nastati, primjerice, pri temperaturi zraka od oko 30 stupnjeva Celzija uz 50 posto vlage. Kada temperatura mokrog termometra dosegne oko 28 stupnjeva Celzija, smatra se da bi utakmicu trebalo odgoditi.
Kada su znanstvenici prošlog mjeseca analizirali podatke, procijenili su da bi se 26 od ukupno 104 utakmice moglo igrati u uvjetima temperature mokrog termometra od najmanje 26 stupnjeva. Za pet utakmica procjenjuje se da bi mogle premašiti kritičnu granicu od 28 stupnjeva. Znanstvena studija pokazala je i da je tijekom prošlogodišnjeg FIFA-inog Svjetskog klupskog prvenstva u SAD-u prosječna temperatura mokrog termometra premašila 28 stupnjeva u 31 od 57 analiziranih utakmica.
Istraživanje je pokazalo i da su visoke temperature povezane s manjim brojem pretrčanih kilometara igrača, što je dovelo do promjena u taktici. Umor se pri visokim temperaturama javlja mnogo brže. Tijekom Svjetskog klupskog prvenstva zabilježen je slučaj u kojem je čak deset igrača u jednoj utakmici zatražilo izmjenu.
No, vrućina ne utječe samo na igru. Na Copa Americi 2024. godine pomoćni sudac srušio se zbog vrućine, a prošlog mjeseca dvije osobe umrle su tijekom sportskih događaja održanih za vrijeme toplinskog vala u Francuskoj.
Kako se klimatske promjene nastavljaju i planet postaje sve topliji, FIFA će se s ovim problemom morati suočavati na svakom budućem turniru.
Svjetsko prvenstvo za muškarce 2030. godine, koje će se održati u Španjolskoj, Portugalu i Maroku, dolazi u regije koje su među posebno osjetljivima na globalno zatopljenje. Žensko Svjetsko prvenstvo iduće godine održat će se u Brazilu tijekom toplog klimatskog razdoblja povezanog s fenomenom El Niño, koji dodatno pojačava učinke zagrijavanja.
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