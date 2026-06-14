Mokra temperatura: Opasna prijetnja Svjetskom prvenstvu

Kada su znanstvenici prošlog mjeseca analizirali podatke, procijenili su da bi se 26 od ukupno 104 utakmice moglo igrati u uvjetima temperature mokrog termometra od najmanje 26 stupnjeva. Za pet utakmica procjenjuje se da bi mogle premašiti kritičnu granicu od 28 stupnjeva. Znanstvena studija pokazala je i da je tijekom prošlogodišnjeg FIFA-inog Svjetskog klupskog prvenstva u SAD-u prosječna temperatura mokrog termometra premašila 28 stupnjeva u 31 od 57 analiziranih utakmica.