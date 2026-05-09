Europske države šalju zrakoplove za evakuaciju građana s kruzera pogođenog hantavirusom

Njemačka, Francuska, Belgija, Irska i Nizozemska poslat će zrakoplove za evakuaciju svojih državljana s kruzera koji plovi prema Tenerifima, a na kojem je izbila smrtonosna epidemija hantavirusa, izjavio je u subotu u Madridu španjolski ministar unutarnjih poslova.
Oglas
Fernando Grande-Marlaska dodao je da Europska unija šalje još dva zrakoplova za preostale europske građane. Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo također su potvrdili da pripremaju zrakoplove i rezervne planove za državljane zemalja izvan EU-a koje same nisu u mogućnosti organizirati prijevoz, piše Reuters.
Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus sastat će se u subotu poslijepodne u Madridu sa španjolskim premijerom Pedrom Sánchezom, nakon čega će zajedno sa španjolskim ministrima unutarnjih poslova i zdravstva otputovati na Tenerife kako bi koordinirali dolazak broda. Očekuje se da će brod baciti sidro kod otoka između 3 i 5 sati ujutro po GMT-u.
Lokalne vlasti upozorile su da evakuacija mora biti provedena između nedjelje u podne i ponedjeljka poslijepodne, prije nego što se vremenski uvjeti na moru pogoršaju zbog olujnog vremena koje se očekuje do kraja svibnja.
Luksuzni kruzer MV Hondius isplovio je prema Španjolskoj u srijedu s obale Zelenortskih Otoka, nakon što su WHO i Europska unija zatražili od te zemlje da organizira evakuaciju putnika nakon što je na brodu otkriven hantavirus.
Svjetska zdravstvena organizacija objavila je u petak da je osam osoba oboljelo, uključujući troje preminulih – nizozemski bračni par i jednog njemačkog državljanina.
Kod šest osoba potvrđena je zaraza virusom, dok su još dva slučaja sumnjiva, priopćio je WHO.
Hantavirus se obično prenosi putem glodavaca, ali se u rijetkim slučajevima može prenijeti i s čovjeka na čovjeka.
Svi putnici, kao i 17 članova posade, bit će evakuirani, dok će 30 članova posade ostati na brodu i nastaviti put prema Nizozemskoj, izjavila je španjolska ministrica zdravstva Monica Garcia. Dodala je da će prtljaga i tijelo jednog preminulog putnika ostati na brodu te da će brod po dolasku biti potpuno dezinficiran.
Španjolski državljani iskrcat će se prvi, dok će redoslijed evakuacije ostalih nacionalnih skupina odrediti zdravstvene vlasti. Građanima neće biti dopušten iskrcaj dok njihov evakuacijski zrakoplov ne bude spreman za polijetanje, rekao je Grande-Marlaska.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas