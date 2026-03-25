Europski nuklearni lideri: Koje zemlje proizvode najviše?
Nuklearna energija čini 12% energetskog miksa EU-a. Ipak, unatoč nedavnim povećanjima, ukupna proizvodnja nuklearne energije opada.
Mogućnost zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran i potencijalna odmazda Teherana protiv država Perzijskog zaljeva visoko su na dnevnom redu u Europi, gdje vlade razmatraju rizike za opskrbu energijom i cijene goriva.
Mnogo će ovisiti o energetskom miksu. Zemlje s većim ulaganjima u obnovljive izvore i nuklearnu energiju mogle bi biti bolje zaštićene, dok su one koje se uvelike oslanjaju na prirodni plin izloženije većem riziku, piše Euronews.
Dakle, koje zemlje proizvode najviše nuklearne energije? Koliki je udio nuklearne energije u ukupnom energetskom miksu i u proizvodnji električne energije?
Dvanaest zemalja EU-a proizvodi nuklearnu energiju.
"EU ostaje tehnološki neutralan kada je riječ o izvorima energije, što znači da svaka država članica sama odlučuje odakle će osiguravati energiju“, navodi Europska komisija.
U 2024. godini te su zemlje proizvele 649.524 gigavatsata (GWh) električne energije. To je povećanje od 4,8% u odnosu na 2023. godinu. Ujedno je riječ o drugom uzastopnom godišnjem rastu, nakon pada u 2022. (609.255 GWh).
Ukazuje li to na dugoročni uzlazni trend? Ne baš.
Unatoč povećanjima u posljednje dvije godine, proizvodnja nuklearne energije dugoročno opada. Prema Eurostatu, pala je za 20% između 2014. i 2024., te za 30% između 2004. i 2024.
U 2024. godini energetski miks EU-a sastojao se od pet glavnih izvora.
Sirova nafta i naftni derivati imali su najveći udio od 38%.
Prirodni plin činio je 21%, a odmah iza njega bila je obnovljiva energija s 20%. Nuklearna energija činila je 12%, dok su kruta goriva sudjelovala s 10%.
Energetski miksevi znatno se razlikuju diljem Europe. Neke su zemlje značajno povećale korištenje obnovljivih izvora energije, dok nuklearna energija u nekima i dalje ostaje glavni izvor.
Francuska prednjači
Prema podacima za 2024., Francuska ima daleko najveći udio nuklearne energije u svom energetskom miksu, s 40,3%. Slovačka je na drugom mjestu s 29,7%, a slijede Švedska (25,6%) i Bugarska (23,7%).
Udio nuklearne energije iznad 20% imaju i Finska (23,4%) i Slovenija (21,7%). Češka je blizu te razine s 19,5%.
Mađarska (16,6%), Belgija (13,2%), Španjolska (11,1%) i Rumunjska (9,1%) također su proizvođači nuklearne energije s značajnim udjelima, dok je taj udio u Nizozemskoj tek 1,1%.
Njemačka je prestala proizvoditi nuklearnu energiju. Prema Eurostatu, 2023. bila je posljednja godina u kojoj je proizvodila nuklearnu energiju, a proizvodnja je pala na nulu 2024.
Francuska i Slovačka u velikoj se mjeri oslanjaju na nuklearnu energiju za proizvodnju električne energije. Udio nuklearne energije iznosi 69% u Francuskoj i 66,4% u Slovačkoj.
U pet zemalja udio nuklearne energije u proizvodnji električne energije iznosi oko 40%. To su Češka (42,3%), Finska (40,4%), Mađarska (39,8%), Slovenija (39,2%) i Bugarska (39,1%).
Udio nuklearne energije također je iznad prosjeka EU-a u Belgiji (33,1%), Švicarskoj (31,2%) i Švedskoj (27,6%).
Uz 12 zemalja EU-a, podaci za ovaj pokazatelj dostupni su i za Švicarsku i Ujedinjeno Kraljevstvo.
Rumunjska (20,5%) i Španjolska (18,7%) oko petine svojih potreba za električnom energijom podmiruju iz nuklearne energije.
U Ujedinjenom Kraljevstvu udio nuklearne energije iznosi 12,4%, dok Nizozemska ima najnižu razinu od 3%.
U 2024. godini EU je proizveo 43% svoje energije, dok je 57% uvezeno, prema podacima Europske komisije.
Cijene goriva, uključujući benzin i dizel, znatno se razlikuju diljem Europe. Cijene električne energije i prirodnog plina za kućanstva također variraju u velikoj mjeri.
