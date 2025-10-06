Evo zašto Trump neće ponovno dobiti zračnu bazu u Afganistanu

Od početka 2025. Trump spominje Bagram ne kao vojni cilj, već kao strateški adut u svojoj šahovskoj partiji s Kinom. Bazu je opisao kao “samo sat vremena udaljenu od mjesta gdje [Kina] proizvodi svoje nuklearno oružje”, prikazujući je kao ključnu ispostavu koju SAD nikada nije trebao napustiti. U njegovu viđenju, povratak Bagrama značio bi obnovu američke dominacije u regiji koja, po njemu, sve više ulazi u kinesku orbitu. Politički, to je i moćna poruka: vratiti ono što je Biden izgubio, obnoviti snagu i projicirati američku odlučnost u eri navodnog slabljenja.