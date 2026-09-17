Propadanje američke demokracije postaje europski problem

Središnje upozorenje IDEA-e jest da je erozija demokracije ujedno i sigurnosni problem. U svijetu je 2025. zabilježeno 65 nasilnih sukoba, najviše od 1946., uključujući rekordnih osam međudržavnih sukoba. U izvješću se navodi da su hibridni politički sustavi, u kojima postoje demokratske procedure, ali su političko natjecanje i zajamčena prava slabi, češće bili uključeni u sukobe nego potpuno autoritarni sustavi ili funkcionalne demokracije.