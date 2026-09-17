jug pod izraelskom okupacijom
UN-ove snage spremaju se napustiti Libanon, civili strahuju: "Što će se dogoditi s nama?"
Podigavši za sobom stup prašine, vozila mirovnih snaga Ujedinjenih naroda bila su jedina na cesti dok su prolazila pokraj bombardiranih zgrada na putu prema kršćanskim mjestima duboko u izraelskoj okupacijskoj zoni na jugu Libanona.
Više od šest mjeseci izraelskog bombardiranja i rušenja, pokrenutih nakon raketnog napada Hezbolaha početkom ožujka, ostavilo je sela napuštenima, a stanovnike prisilno raseljenima s velikih područja. Grmlje obrasta minarete, a zahrđala metalna vrata označavaju mjesta na kojima su nekoć stajale kuće.
Ulazak iz ostatka Libanona kontrolira se na novouspostavljenim izraelskim kontrolnim točkama. Iza jedne od njih izraelski tenkovi Merkava bili su raspoređeni uz pustu cestu.
Novinari Reutersa pridružili su se francuskim mirovnim snagama iz UN-ove misije UNIFIL, dobivši rijedak pristup tom području i Rmeichu, jednom od triju pretežno kršćanskih mjesta čiji su stanovnici ostali u svojim domovima nakon što je izraelska vojska uspostavila samoproglašenu „sigurnosnu zonu“ na jugu Libanona.
Otkako je Izrael zauzeo tu zonu, pripadnici UNIFIL-a prate konvoje s hranom i drugom robom namijenjenom kršćanskim mjestima. No gotovo pet desetljeća nakon uspostave UN-ovih snaga njihov mandat završava krajem godine, zbog čega stanovnici Rmeicha strahuju da bi njihova veza s ostatkom Libanona mogla biti prekinuta.
„Što će se dogoditi s nama? Što će biti s vlasnicima ovih trgovina i trgovcima? Ako žele dopremiti robu iz Bejruta ovamo, kako će ta roba stići?“ pita George Ibrahim, 45-godišnji učitelj iz Rmeicha, u kojem još živi oko 6000 ljudi.
Riječ je o najvećoj koncentraciji stanovništva unutar izraelske okupacijske zone, gdje je izraelsko bombardiranje razorilo pretežno šijitska muslimanska sela u kojima je Hezbolah, libanonska oružana skupina koju podupire Iran, tradicionalno imao snažnu potporu.
„Smatramo da živimo u velikom, izoliranom zatvoru“, rekao je Ibrahim za Reuters. „Bez UNIFIL-a ne znam kakva nas budućnost čeka.“
U kršćanskom Rmeichu počinju nestajati zalihe
Odgovarajući na zahtjev za komentar, dužnosnik izraelske vojske rekao je da Izrael ne smatra ulogu UNIFIL-a ključnom za humanitarne aktivnosti te da radi na tome „da stanovništvu olakša situaciju“.
UNIFIL je uspostavljen 1978., nekoliko dana nakon što je Izrael izvršio invaziju na južni Libanon kao odgovor na napade palestinskih boraca. Prvotno uspostavljena na šest mjeseci kako bi potvrdila izraelsko povlačenje, misija je više puta produljivana, uključujući i razdoblje nakon što su se izraelske snage konačno povukle 2000. godine.
Nakon jednomjesečnog rata između Izraela i Hezbolaha 2006. njezina je uloga proširena na nadzor novog prekida vatre duž libanonsko-izraelske granice i osiguravanje humanitarnog pristupa civilima.
UNIFIL je uspostavio izravnu telefonsku liniju za smirivanje napetosti između libanonske i izraelske vojske, koje su formalno i dalje bile u ratu, te pomagao UN-ovu kartografu u Libanonu u određivanju Plave linije, de facto granice između dviju zemalja nakon 2000.
U Libanonu je poginulo više od 300 pripadnika mirovnih snaga, uključujući sedmoricu u ovogodišnjem ratu, u kojem je u Libanonu ubijeno više od 4300 ljudi, dok je 300.000 ljudi i dalje raseljeno.
Mirovne snage postale su sastavni dio tamošnjeg krajolika. U blizini crkve u Rmeichu dječaci koji su igrali nogomet pitali su pripadnike UNIFIL-a smiju li ući u njihova vozila.
„Civilima je potrebna potpora UNIFIL-a i upravo im to pružamo“, rekao je kapetan Julien, zapovjednik francuske izvidničke satnije unutar UNIFIL-a, koji je u skladu sa sigurnosnim pravilima zatražio da mu se ne objavi prezime.
„Što će se dogoditi poslije? Ne znam, ali nadam se da ćemo pronaći neki drugi način da civili prolaze kroz izraelske linije i žive u miru“, rekao je, dodajući da je za prolazak kroz brojne izraelske kontrolne točke unutar okupacijske zone potrebna sigurnosna pratnja.
Prošlog su tjedna konvoji pomoći i robe koju su prevozili lokalni trgovci prema Rmeichu otkazani u posljednji trenutak, bez jasnog obrazloženja. Među njima je bio i konvoj kojem se trebao pridružiti Reuters.
Iako je UNIFIL najmanje dvaput ušao u izraelsku zonu, nije pratio konvoje sa zalihama, a stanovnici Rmeicha rekli su da zalihe svježih namirnica i goriva počinju nestajati.
Trgovine voćem i povrćem u središtu mjesta bile su zatvorene. U drugima su na polupraznim policama ostale samo nekvarljive namirnice. Mladić koji drži prodavaonicu falafela iskoristio je posljednje rajčice za sendvič dok su Rmeichom odjekivale detonacije izraelskih vojnih aktivnosti iz drugih dijelova juga.
Dužnosnik izraelske vojske rekao je da se Izrael nalazi u „sigurnosnoj zoni“ kako bi to područje očistio od Hezbolaha te da ondje ne želi ostati dugoročno niti namjerava uspostaviti stalne baze.
UNIFIL kao promatrač sukoba
Više od polovice od gotovo 50 baza UNIFIL-a sada se nalazi na teritoriju pod izraelskom okupacijom, uključujući sjedište misije u Naqouri, do kojeg se može doći jedino prolaskom kroz dvije izraelske vojne kontrolne točke.
Ako mandat ne bude produljen, UNIFIL će od 1. siječnja početi postupno zatvarati svoje baze, a više od 7500 pripadnika mirovnih snaga iz gotovo 50 zemalja napustit će Libanon i predati položaje libanonskoj vojsci.
Kako su se izraelski napadi na jug pojačavali, tamošnje baze postale su utočišta za libanonske izvođače koji za njih pružaju različite usluge. Nekoliko ih je Reutersu reklo da bi ih povlačenje UNIFIL-a ostavilo i bez posla i bez doma.
Budući da je pristup južnom Libanonu ograničen zbog izraelske okupacije, ljudi bliski misiji upozoravaju da bi odlaskom UNIFIL-a jug mogao ostati i bez „očiju i ušiju svijeta“.
Sada je u tijeku utrka u posljednji trenutak kako bi se pripadnici UNIFIL-a zadržali u Libanonu i nakon kraja ove godine. Dvije trećine zastupnika u libanonskom parlamentu prošlog su mjeseca potpisale peticiju za produljenje njegova mandata, a libanonski predsjednik Joseph Aoun rekao je da je produljenje mandata „prvi izbor“ Libanona.
Diplomati u privatnim razgovorima tvrde da produljenje nije izgledno. Glavni tajnik UN-a António Guterres u lipnju je iznio nekoliko mogućnosti za nastavak prisutnosti uniformiranog osoblja UN-a u Libanonu, ali Vijeće sigurnosti još nije poduzelo konkretne korake.
„Imamo plan povlačenja, a on će uključivati predaju položaja libanonskim oružanim snagama“, rekla je glasnogovornica UNIFIL-a Kandice Ardiel.
„Naravno, sve ćemo to vrlo detaljno razmotriti s obzirom na situaciju koja će tada vladati. Ne možemo nagađati kakva će ona biti, ali u konačnici te ćemo položaje morati predati.“
SAD i Izrael prošle su godine pozdravili odluku Vijeća sigurnosti UN-a da mandat UNIFIL-a produlji posljednji put. Izrael je postupno povlačenje nazvao „ispravnom odlukom“, tvrdeći da UNIFIL nije uspio spriječiti vojno jačanje Hezbolaha na jugu Libanona.
Strah od potpune izolacije
Dok se misija priprema za postupno povlačenje, stanovnici Rmeicha svoju budućnost vide sumornom.
Najib Amil, katolički svećenik u mjestu koji se sjeća dolaska prvih pripadnika UNIFIL-a prije gotovo 50 godina, rekao je da stanovnici, dok njihova veza s ostatkom zemlje postaje sve nesigurnija, strahuju da bi ih drugi Libanonci mogli početi smatrati „kolaboracionistima“.
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