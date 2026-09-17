Promjena američkih prioriteta: Washington povlači milijune iz Europe, teška situacija i za zemlju regije

State Department naveo je da će sredstva namijenjena američkom kontinentu biti usmjerena na borbu protiv "narkoterorizma" u području koje Washington smatra svojim neposrednim susjedstvom te da će pomoći u jamčenju sigurnosti Panamskog kanala. Trump je tijekom prvih mjeseci svojeg drugog mandata iskazivao interes za američku kontrolu nad tim strateški važnim plovnim putem.