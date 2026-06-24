udarac Rheinmetallu
Financial Times: Njemačka planira odustati od izgradnje fregata F126
Njemačka planira odustati od odgođenog projekta izgradnje fregata F126 vrijednog više milijardi, izvijestio je u utorak Financial Times, što bi moglo zadati udarac nadama jednom od najvećih svjetskih proizvođača naoružanja i obrambene opreme - Rheinmetalla - da osigura svoj najveći ugovor.
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Njemački ministar obrane Boris Pistorius i drugi dužnosnici obavijestili su predstavnike industrije i visoke zastupnike u parlamentu o namjeri da odustanu od planova za izgradnju 6 fregata F126, navodi se u izvješću koje se poziva na dvije osobe upoznate s tim pitanjem.
Prema izvješću, zemlja umjesto toga namjerava kupiti osam manjih fregata klase MEKO A-200 od konkurentskog proizvođača TKMS-a.
Njemačko ministarstvo obrane i Rheinmetall nisu odgovorili na Reutersov zahtjev za komentar.
Rheinmetall je trebao potpisati ugovor o preuzimanju programa fregata F126 od nizozemske brodograđevne tvrtke Damen u drugom tomjesečju, rekao je prošloga mjeseca izvršni direktor Armin Papperger. Fregate F126 sposobne su napadati ciljeve iznad i ispod površine vode.
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