FOTO / Bizaran slučaj na A3: Vozač pobjegao u šumu, policiju iznenadilo ono što je ostavio u automobilu

Ilustracija / Unsplash

Neobičan slučaj dogodio se u ponedjeljak, 5. listopada 2026., oko 2.30 sati na autocesti A3 kod Frauenauracha, Njemačka. Automobil je zbog puknuća gume ostao između desnog i srednjeg prometnog traka, a vozač je nakon toga pobjegao i ostavio vozilo bez ikakvog osiguranja.

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Prema dojavi, u vozilu u trenutku dolaska nadležnih službi nije bilo nikoga. Pretpostavlja se da je vozač odmah nakon kvara napustio automobil i pobjegao u obližnju šumu, prenosi Fenix magazin.

Prema tragovima na mjestu događaja, automobil je zbog oštećenja gume izgubio stabilnost i počeo proklizavati. Pritom se potpuno odvojila i jedna felga, a vozilo je pritom znatno oštetilo asfaltni sloj kolnika.

Automobil bio krcat s oko četiri tone vodomjera

Posebnu pozornost privukao je teret koji se nalazio u vozilu. Automobil je bio prepun rabljenih mjedenih vodomjera, čija se ukupna težina procjenjuje na oko četiri tone.

Polizei Mittelfranken

Zbog iznimno velike težine vozila, služba za vuču koja je stigla na mjesto događaja nije ga mogla podignuti dizalicom. Automobil je zato na kraju morao biti utovaren pomoću vitla.

Istražitelji pretpostavljaju da je upravo ovako veliko preopterećenje moglo biti jedan od uzroka nesreće.

Vozač koji je ostavio automobil zasad nije pronađen.