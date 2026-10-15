Nevjerojatno otkriće
FOTO / Carinici otvorili kovčeg i ostali u šoku: Pronašli 37 otrovnih živih zmija i 55 guštera
Prije tri tjedna, carinski službenici u Kölnu otkrili su više od 90 otrovnih zmija i guštera u kovčegu jednog meksičkog vatrogasca u zračnoj luci Köln/Bonn.
"Moji kolege u zračnoj luci prilično su naviknuti na razne predmete koje putnici donose u svojoj prtljazi, ali nikada se prije nismo susreli s 37 živih otrovnih zmija i 55 guštera iz Meksika”, rekao je glasnogovornik Glavnog carinskog ureda u Kölnu.
"Bila je to iznimna zapljena za njemačku carinu – no istovremeno je duboko uznemirujuće vidjeti što su neki ljudi spremni učiniti životinjama iz čiste pohlepe.”
Ovaj 45-godišnjak doputovao je iz Mexico Cityja u Köln preko Istanbula. Dok je pokušavao proći kroz carinski izlaz „ništa za prijaviti” (zeleni prolaz), on i njegova prtljaga zaustavljeni su radi pregleda, prenosi Fenix magazin.
Zbog njegova vidno nervoznog ponašanja i proturječnih izjava o svrsi putovanja, službenici su ne samo pretražili njegovu prtljagu, već su proveli i testiranje na droge brisom s dlanova njegovih ruku.
"Test je bio pozitivan na kokain. Stoga su moji kolege započeli ciljanu potragu za mogućim skrovištima droge u njegovu kovčegu. Kada je jedna od službenica otvorila bocu šampona, umjesto kokaina pronašla je žive zmije. Nakon početnog šoka, otkrili su brojne plastične posude, boce šampona i krema te smotuljke čarapa – sve ispunjeno zmijama i gušterima, koji su držani u uvjetima koji krše standarde dobrobiti životinja. Droga nije pronađena, ni u prtljazi ni kod same osobe”, dodao je glasnogovornik.
Sve životinje su oduzete
Uz pomoć službenika policije koji govori španjolski, krijumčar je tvrdio da je životinje donio u Njemačku kao uslugu jednom brazilskom poznaniku tijekom svog odmora.
Nije znao navesti točne vrste gmazova. Daljnji detalji ne mogu se otkriti zbog taktičkih razloga istrage. Istragu, koja je u tijeku, vodi Ured za carinske istrage u Essenu.
Pozvan je veterinar iz grada Kölna koji je iste večeri organizirao smještaj gmazova u „Schlangenfarm Schladen” (specijalizirani centar za gmazove u blizini Braunschweiga), gdje su dobili odgovarajuću početnu skrb i gdje će biti zbrinuti u budućnosti.
Stručnjak iz ustanove identificirao je većinu gmazova kao ljutice, čegrtuše, bodljorepe iguane i daždevnjake, kao i razne vrste sljepića i guštera. Nažalost, neke životinje nisu preživjele prijevoz – čime su prekršeni standardi dobrobiti životinja – jer su ostavljene bez hrane i vode.
Odbijen ulazak u zemlju
"Prošle smo godine na razini cijele zemlje zabilježili više od 1300 zapljena, koje su obuhvaćale više od 56.600 zaštićenih životinja, biljaka ili proizvoda dobivenih od njih. Više od 90 posto tih slučajeva otkriveno je u poštanskim pošiljkama ili u zračnim lukama. Ponosni smo na činjenicu da naš svakodnevni rad daje značajan doprinos međunarodnom očuvanju divljih vrsta”, dodaje glasnogovornik.
Vatrogasac se sljedećeg jutra vratio u Istanbul, budući da mu je policija odbila ulazak u zemlju, procijenivši da predstavlja prijetnju javnoj sigurnosti i redu.
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