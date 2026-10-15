FOTO / Carinici otvorili kovčeg i ostali u šoku: Pronašli 37 otrovnih živih zmija i 55 guštera

"Test je bio pozitivan na kokain. Stoga su moji kolege započeli ciljanu potragu za mogućim skrovištima droge u njegovu kovčegu. Kada je jedna od službenica otvorila bocu šampona, umjesto kokaina pronašla je žive zmije. Nakon početnog šoka, otkrili su brojne plastične posude, boce šampona i krema te smotuljke čarapa – sve ispunjeno zmijama i gušterima, koji su držani u uvjetima koji krše standarde dobrobiti životinja. Droga nije pronađena, ni u prtljazi ni kod same osobe”, dodao je glasnogovornik.