FOTO / Demokrati objavili nove fotografije iz Epsteinovih dosjea

„Demokrati u Odboru za nadzor nastavit će objavljivati fotografije i dokumente s imanja Epstein kako bi osigurali transparentnost za američku javnost“, rekao je u priopćenju rangirani član odbora Robert Garcia. „Kako se približavamo roku za Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosjea, ove nove slike otvaraju još više pitanja o tome što točno Ministarstvo pravosuđa ima u svom posjedu. Moramo stati na kraj ovom zataškavanju Bijele kuće, a DOJ mora odmah objaviti Epsteinove dosjee.“