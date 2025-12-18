neke od 95.000
FOTO / Demokrati objavili nove fotografije iz Epsteinovih dosjea
Demokrati u Odboru za nadzor Zastupničkog doma u četvrtak su objavili fotografije s imanja Jeffreyja Epsteina — najnovije u nizu povremenih objava koje su posljednjih tjedana potaknule značajnu političku intrigu o tome tko je sve mogao biti povezan s osuđenim seksualnim prijestupnikom.
Pet fotografija, koje su članovi odbora objavili bez dodatnog konteksta, uključuju ukrajinsku putovnicu s oznakom ženskog spola, filozofa Noama Chomskog u avionu s Epsteinom te Billa Gatesa koji pozira za fotografiju sa ženom čije su lice demokrati u odboru zacrnili.
Slike također uključuju snimku zaslona dijela tekstualne konverzacije u kojoj se raspravlja o slanju djevojaka.
Poruke s mjerama težine, visine, dobi...
„Ne znam, pokušaj poslati nekoga drugog. Imam prijateljicu skauta, danas mi je poslala neke djevojke. Ali traži 1000 dolara po djevojci. Poslat ću ti djevojke sada. Možda će neka biti dobra za J?“ glasi niz poruka. Osoba potom šalje detaljan opis koji uključuje ime, „18 godina“, visinu, mjere, težinu, napomenu o schengenskom području i „grad polaska“. Mnogi su detalji zacrnjeni, no dob, kvačica pokraj Schengena i Rusija jasno su vidljivi.
Nije dan nikakav kontekst oko ove konverzacije i nije jasno tko su sudionici razmjene poruka.
Peta fotografija prikazuje žensko stopalo s ispisanim citatom iz romana „Lolita“ Vladimira Nabokova, romana o muškarčevoj seksualnoj opsesiji dvanaestogodišnjom djevojčicom.
Na djevojkama ispisani citati iz Lolite
Nije odmah bilo jasno kada su fotografije snimljene, gdje, niti tko ih je snimio.
Stopalo s citatom iz „Lolite“ Vladimira Nabokova vidi se na ovoj nedatiranoj fotografiji koju su demokrati u Odboru za nadzor Zastupničkog doma objavili u četvrtak, 18. prosinca.
Demokrati su naveli da im imanje nije dostavilo nikakav kontekst uz slike te da su ih objavili onako kako su ih zaprimili. Demokrati su odabrali koje će fotografije objaviti, nakon što je odbor prošli tjedan od imanja zaprimio više od 95.000 slika koje zakonodavci još uvijek pregledavaju.
Članovi odbora su pri svakoj objavi naveli da su zacrnili sve osobne podatke žrtava i preživjelih, ili u slučajevima kada nije poznato je li osoba na fotografiji bila žrtva Epsteinova zlostavljanja.
Demokrati u Odboru za nadzor objavili su dijelove fotografija koje je imanje Epstein predalo odboru prošli tjedan, dok republikanski vođeni odbor obično objavljuje dokumente i slike u jednom paketu, tek nakon što ih zakonodavci u potpunosti pregledaju. Republikanci u odboru optužili su demokrate za „selektivno biranje“ slika kako bi se stvorio određeni narativ.
Ministarstvo mora odmah objaviti Epsteinove dosjee
„Demokrati u Odboru za nadzor nastavit će objavljivati fotografije i dokumente s imanja Epstein kako bi osigurali transparentnost za američku javnost“, rekao je u priopćenju rangirani član odbora Robert Garcia. „Kako se približavamo roku za Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosjea, ove nove slike otvaraju još više pitanja o tome što točno Ministarstvo pravosuđa ima u svom posjedu. Moramo stati na kraj ovom zataškavanju Bijele kuće, a DOJ mora odmah objaviti Epsteinove dosjee.“
Prethodne fotografije s imanja Epstein koje su objavili demokrati prikazivale su privatni otok pokojnog financijaša i brojne moćne osobe iz njegova okruženja.
Bill Gates pozira za fotografiju sa ženom čije je lice zacrnjeno na ovoj nedatiranoj slici koju su demokrati u Odboru za nadzor Zastupničkog doma objavili u četvrtak, 18. prosinca.
Za Gatesa i Chomskog ranije je izvještavano da su poznavali Epsteina te su već viđeni na prethodnim fotografijama s imanja. CNN je kontaktirao predstavnike obojice.
Gates negirao da je Epstein radio za njega
Glasnogovornik Gatesa ranije je više puta negirao da je Epstein ikada radio za njega. Gates je ranije rekao da žali zbog susreta s Epsteinom, rekavši CNN-ovu Andersonu Cooperu 2021. godine: „Bila je to velika pogreška provoditi vrijeme s njim, davati mu kredibilitet samim time što sam bio tamo.“
Chomsky je ranije odbio CNN-ove zahtjeve za komentar. Poznato je da je jednom napisao pismo preporuke za Epsteina, razgovarao s njim o znanosti i filozofiji te da ga je Epstein 2015. pozvao da boravi u jednoj od njegovih kuća.
Republikanski vođeni odbor pribavio je slike od Epsteinova imanja u sklopu svoje tekuće istrage. Odbor je dosad objavio desetke tisuća dokumenata, e-mailova i komunikacija koje je zaprimio od imanja Epstein.
Među fotografijama i ukrajinska putovnica
Ukrajinska putovnica, s djelomično zacrnjenim podacima, vidi se jednoj nedatiranoj fotografiji koju su demokrati u Odboru za nadzor Zastupničkog doma objavili u četvrtak, 18. prosinca.
U pismu odboru, odvjetnici imanja naveli su da mogu pregledati videozapise i fotografije koje su zatražili, a koji su „snimljeni na bilo kojoj nekretnini u vlasništvu, najmu, upravljanju ili korištenju Epsteina od 1. siječnja 1990. do 10. kolovoza 2019.“
Iako je odbor naveo da pribavljeni dokumenti nastavljaju otvarati nove smjerove istrage, sporo i postupno objavljivanje informacija s Capitol Hilla za mnoge Epsteinove žrtve bilo je izuzetno bolno.
U nedavnom intervjuu za CNN, skupina preživjelih izjavila je da je neizvjesnost oko toga kada — i što — bi moglo biti objavljeno svakog dana za njih bila izrazito stresna. Također su rekli da su neka dosadašnja objavljivanja potaknula povratak traumatičnih sjećanja iz prošlosti.
Stotine žrtava pripremaju se za objavu dosjea
Stotine žrtava za koje se vjeruje da ih je Epstein zlostavljao također se pripremaju za objavu Epsteinovih dosjea od strane Ministarstva pravosuđa — objavu za koju se široko očekuje da će biti opsežnija i sveobuhvatnija od svega što je dosad izašlo u javnost.
No Ministarstvo pravosuđa, koje se suočava s rokom u petak da prema zakonu usvojenom u Kongresu prošlog mjeseca objavi svoje istražne spise, zasad nije javno iznijelo konkretan vremenski okvir ni parametre nadolazeće objave, a žrtve koje su razgovarale s CNN-om rekle su da ih ministarstvo nije kontaktiralo kako bi s njima razgovaralo o tome.
