Što nam e-mail prepiska između Epsteina i Chomskog govori o jednom od najpoznatijih ljevičarskih intelektualaca?

Noam je bio u braku sa svojom prvom suprugom, Carol Chomsky — i sama utjecajnom znanstvenicom u području jezične pedagogije — 59 godina. Nakon što je Carol umrla 2008., stanovnici dvaju andskih sela u Kolumbiji, Santa Rite i La Vege, nazvali su jednu šumu po njoj, El Bosque Carol Chomsky, u znak zahvalnosti za zagovaranje njezina supruga u borbi za zaštitu prava na vodu. U kolovozu 2012. Noamu su trebala dva dana, putujući džipom i na konju, da dođe do visokih šuma i prisustvuje ceremoniji posvete. Sjedio je u tišini dok su mještani opisivali nasilje, krađu zemlje i trovanje vode koje su trpjeli od stočara, odreda smrti i zlatokopa. Chomsky je pokušao govoriti, ali nije nalazio riječi. Kasnije je poslao poruku zajednicama izrazivši nadu da će im „Carolinin duh” pomoći u borbi protiv „grabežljivih sila” s kojima se suočavaju.