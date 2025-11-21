Nastavak nasilja na Zapadnoj obali: Izraelski doseljenici uništili i zapalili 150 automobila

Napad se dogodio iste večeri kada je Netanyahu, prema dvojici izraelskih dužnosnika, sazvao sigurnosni sastanak o nasilju doseljenika, koje je posljednjih tjedana i mjeseci u porastu. Nije jasno je li donijeta ikakva odluka o tome kako odgovoriti na eskalaciju napada. U ponedjeljak je, u rijetkoj osudi nasilja doseljenika, rekao da napade provodi mala, ekstremistička skupina.