Nastavak nasilja na Zapadnoj obali: Izraelski doseljenici uništili i zapalili 150 automobila

Izraelski doseljenici zapalili su i uništili oko 150 automobila tijekom najnovijeg vala nasilja na okupiranoj Zapadnoj obali. To više ne može ignorirati ni izraelski premijer Benjamin Netanyahu pa je sazvao sigurnosni sastanak na temu nasilja doseljenika.
Prema svjedocima i palestinskoj novinskoj agenciji WAFA, doseljenici su zapalili odlagalište vozila u gradu Huwara na sjeveru Zapadne obale.
Izraelski vojnici upućeni su na to područje nakon što su primili dojave da izraelski civili bacaju kamenje na palestinska vozila, pale i uništavaju imovinu.
Snimke koje je dobio CNN prikazuju brojne automobile u plamenu dok vatrogasci pokušavaju ugasiti požar. Gusta, crna dimna zavjesa uzdiže se u noćno nebo iz vatre koja se, čini se, širi na veliko područje.
Mohammed Dalal, vlasnik odlagališta, kaže da je više od desetak doseljenika došlo na lokaciju, razbijajući automobile i podmećući požar. Kaže da u tom trenutku nitko nije bio u odlagalištu, ali procjenjuje da je 150 automobila spaljeno ili oštećeno.
Porast broja napada
"Imam djecu na sveučilištu, imam unuke, imam obitelj; svi mi ovisimo o ovom odlagalištu. Kao i mnogi Palestinci, imam masline, ali nisam ih uspio brati, pa nam je ovo jedini izvor prihoda. Sve što mogu jest zamoliti Boga da nam nadoknadi štetu", rekao je Dalal.
Napad se dogodio iste večeri kada je Netanyahu, prema dvojici izraelskih dužnosnika, sazvao sigurnosni sastanak o nasilju doseljenika, koje je posljednjih tjedana i mjeseci u porastu. Nije jasno je li donijeta ikakva odluka o tome kako odgovoriti na eskalaciju napada. U ponedjeljak je, u rijetkoj osudi nasilja doseljenika, rekao da napade provodi mala, ekstremistička skupina.
Prošle godine ministar obrane Israel Katz izjavio je da Izrael više neće koristiti administrativni pritvor protiv izraelskih doseljenika, čime je spriječeno da sigurnosni aparat zemlje koristi jedan od svojih najmoćnijih alata za prevenciju, dok se on i dalje široko primjenjuje protiv Palestinaca.
Izraelske obrambene snage (IDF) tvrdi da u incidentu nije bilo ozlijeđenih te da vojnici, koji su proveli pretrage, nisu pronašli osumnjičenike.
Ovaj najnoviji napad drugi je veliki slučaj paljevine u samo nekoliko dana, nakon što su deseci doseljenika zapalili palestinske kuće i vozila južno od Betlehema. Prošli tjedan doseljenici su pokrenuli veliki požar na poljoprivrednom području, zapalivši kamione, metalne barake i još mnogo toga.
Huwara je i ranije bila meta napada doseljenika. U lipnju 2023. doseljenici su pohodili grad, ubivši jednog Palestinca i ranivši stotine drugih u onome što je bivši šef IDF-a kasnije nazvao pogromom. Taj veliki napad nazvan je osvetom nakon što je palestinski napadač ubio dvojicu braće koji su živjeli u blizini.
