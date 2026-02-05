Berlinska zračna luka priopćila je u četvrtak ujutro da su sva polijetanja trenutačno otkazana zbog vremenskih uvjeta budući da je regiju glavnog grada Njemačke pogodio svježi snijeg i ledena kiša.
"Trenutačno nema polijetanja u zračnoj luci Berlin Brandenburg zbog vremenskih uvjeta", obavijestili su, objašnjavajući da se zrakoplovi ne mogu odleđivati zbog kiše koja se smjesta ledi.
Poremećaj utječe samo na polaske, a dolazni zrakoplovi i dalje mogu slijetati, rekla je glasnogovornica. Nije poznato koliko će dugo polijetanja biti obustavljena.
Putnici stoga mogu očekivati otkazivanje letova i značajna kašnjenja te im se savjetuje da provjere status svojih letova sa zrakoplovnim tvrtkama.
Njemačka meteorološka služba (DWD) upozorila je na visok rizik od opasnih ledenih uvjeta u Berlinu zbog ledene kiše i leda.
