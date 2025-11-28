Hitlerova Kondor-legija
FOTO / Njemački predsjednik posjetio Guernicu, grad nacističkih ratnih zločina koji je inspirirao Picassa
Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier u petak je postao prvi njemački čelnik koji je posjetio Guernicu, baskijski grad uništen zračnim napadima tijekom Španjolskog građanskog rata, u jednome od prvih suvremenih zračnih bombardiranja civila.
Uz španjolskog kralja Felipea i regionalnog baskijskog predsjednika Imanola Pradalesa, Steinmeier je položio vijenac s njemačkom zastavom na groblju s mauzolejom sagrađenim 1973. za stotine žrtava bombardiranja.
Steinmeier, njegova supruga Elke Büdenbender i kralj Felipe rukovali su se prije svečanosti s dvije osobe koje su preživjele bombardiranje: Crucitom Etxabe i Mari Carmen Aguirre. Rođenim 1930. godine, dvjema ženama bilo je manje od sedam godina u vrijeme zračnih napada.
"Jako mi je važno da mi, i namjerno se obraćam svojim sunarodnjacima u Njemačkoj, ne zaboravimo što se tada dogodilo. Zločin su počinili Nijemci", rekao je Frank-Walter Steinmeier.
Do posjeta je došlo u trenutku kad krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku (AfD) vodi u nacionalnim anketama i očekuje se da će ostvariti dobar rezultat na izborima sljedeće godine, što je otvorilo raspravu o granicama političke suradnje sa strankom.
Steinmeier, za koga se očekuje da se ne miješa u dnevnu stranačku politiku, uzburkao je javnost ovaj mjesec kada je upozorio na rastuću opasnost od desničarskih ekstremističkih snaga.
Hitlerova Kondor-legija bombardirala je povijesni grad Guernicu 26. travnja 1937., iz podrške prema vojsci španjolskog diktatora Francisca Franca, u onome što je kasnije zapovjednik njemačkih zračnih snaga Hermann Goernig na nirnberškim suđenjima opisao kao "priliku da testiram svoje mlado zrakoplovstvo."
REUTERS/Violeta Santos Moura
REUTERS/Violeta Santos Moura
Basque Country Government/Handout via REUTERS
REUTERS / Violeta Santos Moura
Basque Country Government/Gaizka Uceda/Handout via REUTERS
Povjesničari su optuživali uzastopne njemačke vlade od Drugog svjetskog rata, kao i predstavnike oružanih snaga, da umanjuju važnost napada, a službenu ispriku baskijskom narodu ponudio je tek njemački predsjednik Roman Herzog 1997. godine.
Ranije u svome trodnevnom posjetu Španjolskoj, predsjednik Steinmeier i španjolski premijer Pedro Sanchez posjetili su Picassovu sliku "Guernica" u muzeju Kraljice Sofije u Madridu, koju se smatra antiratnim simbolom.
