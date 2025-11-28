Oglas

Hitlerova Kondor-legija

FOTO / Njemački predsjednik posjetio Guernicu, grad nacističkih ratnih zločina koji je inspirirao Picassa

author
Hina
|
28. stu. 2025. 18:08
German President Frank-Walter Steinmeier adjusts a ribbon with the colours of the German flag on a flower wreath, as he and Spain's King Felipe attend a tribute to the victims of the Nazi bombing during the Spanish Civil War
Basque Country Government/Handout via REUTERS

Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier u petak je postao prvi njemački čelnik koji je posjetio Guernicu, baskijski grad uništen zračnim napadima tijekom Španjolskog građanskog rata, u jednome od prvih suvremenih zračnih bombardiranja civila.

Oglas

Uz španjolskog kralja Felipea i regionalnog baskijskog predsjednika Imanola Pradalesa, Steinmeier je položio vijenac s njemačkom zastavom na groblju s mauzolejom sagrađenim 1973. za stotine žrtava bombardiranja.

Steinmeier, njegova supruga Elke Büdenbender i kralj Felipe rukovali su se prije svečanosti s dvije osobe koje su preživjele bombardiranje: Crucitom Etxabe i Mari Carmen Aguirre. Rođenim 1930. godine, dvjema ženama bilo je manje od sedam godina u vrijeme zračnih napada.

"Jako mi je važno da mi, i namjerno se obraćam svojim sunarodnjacima u Njemačkoj, ne zaboravimo što se tada dogodilo. Zločin su počinili Nijemci", rekao je Frank-Walter Steinmeier.

Do posjeta je došlo u trenutku kad krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku (AfD) vodi u nacionalnim anketama i očekuje se da će ostvariti dobar rezultat na izborima sljedeće godine, što je otvorilo raspravu o granicama političke suradnje sa strankom.

Steinmeier, za koga se očekuje da se ne miješa u dnevnu stranačku politiku, uzburkao je javnost ovaj mjesec kada je upozorio na rastuću opasnost od desničarskih ekstremističkih snaga.

Hitlerova Kondor-legija bombardirala je povijesni grad Guernicu 26. travnja 1937., iz podrške prema vojsci španjolskog diktatora Francisca Franca, u onome što je kasnije zapovjednik njemačkih zračnih snaga Hermann Goernig na nirnberškim suđenjima opisao kao "priliku da testiram svoje mlado zrakoplovstvo."

German President Frank-Walter Steinmeier and first lady Elke Buedenbender stand in front of Pablo Picasso's 'Guernica' during a visit to the Reina Sofia museum, in Madrid, Spain
German President Frank-Walter Steinmeier and first lady Elke Buedenbender stand in front of Pablo Picasso's 'Guernica' during a visit to the Reina Sofia museum, in Madrid, Spain, November 26, 2025.
German President Frank-Walter Steinmeier adjusts a ribbon with the colours of the German flag on a flower wreath, as he and Spain's King Felipe attend a tribute to the victims of the Nazi bombing during the Spanish Civil War
+ 2
Pogledajte Galeriju

Povjesničari su optuživali uzastopne njemačke vlade od Drugog svjetskog rata, kao i predstavnike oružanih snaga, da umanjuju važnost napada, a službenu ispriku baskijskom narodu ponudio je tek njemački predsjednik Roman Herzog 1997. godine.

Ranije u svome trodnevnom posjetu Španjolskoj, predsjednik Steinmeier i španjolski premijer Pedro Sanchez posjetili su Picassovu sliku "Guernica" u muzeju Kraljice Sofije u Madridu, koju se smatra antiratnim simbolom.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Francova diktatura Frank-Walter Steinmeier Guernica Nacizam fašizam španjolski građanski rat

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ