Istraživanje POLITICA
"Volim Hitlera": Skandal u SAD-u nakon objave rasističkih poruka mladih Republikanaca
Procurila prepiska mladih republikanaca prepuna rasizma, antisemitizma i nasilnih poruka
Vođe organizacija mladih republikanaca diljem Sjedinjenih Država brinuli su što bi se dogodilo kad bi njihova grupna prepiska na Telegramu ikada procurila – ali su ipak nastavili pisati, piše POLITICO.
U porukama su crne ljude nazivali majmunima i “narodom lubenica”, raspravljali o tome kako bi svoje političke protivnike stavili u plinske komore, te se šalili o silovanjima i samoubojstvima svojih neprijatelja, dok su veličali republikance koji, prema njihovom mišljenju, podržavaju ropstvo.
William Hendrix, potpredsjednik Mladih republikanaca Kansasa, više je od desetak puta upotrijebio rasnu uvredu. Bobby Walker, tada potpredsjednik Mladih republikanaca države New York, nazvao je silovanje “epskim”. Peter Giunta, tadašnji predsjednik iste organizacije, napisao je u lipnju:
“Svi koji glasaju protiv idu u plinsku komoru.”
Giunta se referirao na nadolazeće glasanje o tome hoće li postati predsjednik nacionalne organizacije Young Republican National Federation (YRNF) – republikanske organizacije s oko 15.000 članova u dobi od 18 do 40 godina.
“Stvorit ću neke od najvećih metoda fiziološkog mučenja poznatih čovjeku. Želimo samo prave vjernike,” dodao je.
Na to su mu dvojica članova odgovarala:
“Možemo li popraviti tuševe? Plinske komore se ne uklapaju u Hitlerovu estetiku,” napisao je Joe Maligno, koji se ranije predstavljao kao pravni savjetnik njujorških Mladih republikanaca.
“Spremna sam gledati ljude kako gore,” dodala je Annie Kaykaty, članica državnog odbora Mladih republikanaca iz New Yorka.
Ova razmjena dio je opsežne zbirke Telegram poruka – do kojih je došao POLITICO – koje obuhvaćaju više od sedam mjeseci dopisivanja među mladim republikanskim vođama iz New Yorka, Kansasa, Arizone i Vermonta. Chat otkriva nefiltrirani pogled na to kako nova generacija republikanskih aktivista govori kad misli da nitko ne sluša.
Od kada je POLITICO počeo postavljati pitanja o sadržaju poruka, jedan član grupe je ostao bez posla, a drugome je povučena ponuda za zaposlenje. Istaknuti republikanci, među njima kongresnica Elise Stefanik i vođa manjine u njujorškom Senatu Rob Ortt, javno su osudili prepisku. Unutar organizacija mladih republikanaca izbili su otvoreni sukobi, optužbe za blaćenje, ucjenu i pokušaje uništavanja reputacije.
Kultura mržnje i osjećaj slobode
Skup od 2.900 stranica poruka, koje je izmijenilo desetak mladih republikanaca iz milenijske i generacije Z, bilježi njihovu kampanju da preuzmu kontrolu nad nacionalnom organizacijom i usmjere je prema tvrdo pro-Trumpovskom programu. Mnogi od njih već rade u politici ili državnim institucijama, a jedan je i državni senator.
Poruke otkrivaju kulturu u kojoj slobodno kruže rasistički, antisemitski i nasilni komentari – i u kojoj je Trumpova era i općenito jačanje krajnje desnice u GOP-u učinilo takav govor manje zabranjenim među onima koji sebe vide kao sljedeću generaciju republikanskih vođa.
“Što je politička atmosfera otvorenija i slobodnija – kao što je postala pojavom Trumpa i jačanjem desnog krila Republikanske stranke – to se više ljudi, mladih i starih, osjeća slobodnima pričati rasističke šale i davati rasističke komentare, privatno i javno,” rekao je Joe Feagin, profesor sociologije na Texas A&M koji proučava rasizam već 60 godina.
“Zastrašujuće je, jer će ti ljudi na kraju i djelovati u skladu s tim stavovima.”
Poruke su često mračne, grube i pune crnog humora, gdje su se kampanjske teme i tračevi pretvarali u niz uvreda, rasnih epiteta i nasilnih fantazija.
Članovi chata otvoreno su govorili o pritisku da se povinuju Trumpu kako ih ne bi nazivali “RINO” (Republicans In Name Only – republikanci samo imenom), o nacističkim simpatijama unutar krajnjeg desnog krila stranke, pa čak i o Trumpovom navodnom uništavanju dokumenata povezanih sa seksualnim zločinima milijardera Jeffreyja Epsteina.
“Trump je previše zauzet spaljivanjem Epsteinovih dosjea,” napisao je Alex Dwyer, predsjednik Mladih republikanaca Kansasa.
Unutarnji sukobi i reakcije
Dwyer i Kaykaty odbili su komentirati. Maligno i Hendrix nisu odgovorili na upite novinara.
Giunta je, međutim, reagirao javno, ustvrdivši da je objava poruka dio „koordinirane, višemjesečne kampanje za uništavanje reputacije” koju, kako tvrdi, vodi Gavin Wax i New York City Young Republican Club, organizacija koja je u sukobu s državnim ogrankom Mladih republikanaca.
“Ove poruke dobivene su iznudom i dostavljene POLITICO-u od istih ljudi koji vode zavjeru protiv mene,” rekao je Giunta.
“Najviše boli to što su u toj kampanji sudjelovali i ljudi iz Trumpove administracije – uključujući Gavina Waxa – samo zato što sam ih privatno izazvao.”
Wax, koji je radio u Trumpovom State Departmentu i ranije vodio gradski ogranak mladih republikanaca, odbio je komentirati.
Unatoč optužbama za spletke, Giunta se i ispričao:
“Duboko mi je žao svih koje su uvrijedile neprimjerene i neoprostive riječi u više od 28.000 poruka privatnog chata koji sam stvorio tijekom kampanje za predsjednika Mladih republikanaca. Preuzimam potpunu odgovornost, iako ne mogu potvrditi točnost svih poruka i bojim se da su neki zapisi možda namjerno izmijenjeni.”
Sudjelovanje ljudi iz vlasti
Najmanje jedan član chata radi u američkoj vladi – Michael Bartels, viši savjetnik u uredu glavnog pravnika Američke uprave za malo gospodarstvo (SBA). Bartels u chatu nije često pisao, ali nikada nije prigovorio uvredljivom jeziku. Odbio je komentirati.
U ovjerenoj izjavi koju je dobio POLITICO, Bartels je opisao kako je došlo do objave poruka. U izjavi navodi da ga je Gavin Wax telefonom “prisilio” da preda cijeli chat, prijeteći mu karijerom i mogućom tužbom zbog “kršenja ugovora o povjerljivosti”.
Jezična brutalnost – 251 put
Između ozbiljnih rasprava o kampanjskim strategijama i planovima, članovi su uporno koristili uvredljive izraze za homoseksualce, osobe s invaliditetom i crnce – više od 250 puta ukupno.
U jednoj poruci Walker je govorio o poznaniku koji je “hodao s jako debelom Indijkom”, na što je Giunta odgovorio: “Nije bila Indijka.”
“Samo se nije često prala,” dodao je Samuel Douglass, senator iz sjevernog Vermonta i predsjednik tamošnjih Mladih republikanaca.
U drugoj poruci Giunta je, nakon što je sletio u Charleston, napisao:
“Ako ti je pilot žena i deset nijansi tamnija od Sicilijanke, tu stani. Vrišti onu zabranjenu riječ.”
Douglass nije odgovorio na zahtjeve za komentar. Na kraju je senator Rob Ortt, za kojeg je Walker ranije radio, izjavio:
“Bio sam šokiran i zgrožen kad sam vidio rasističke, antisemitske i mizogine komentare članova Mladih republikanaca države New York. Takvo ponašanje je neopravdano i nema mjesta ni u našoj stranci, ni u javnom životu.”
Isprike i opravdanja
Walker, koji sada vodi njujorške Mlade republikance, rekao je da vjeruje kako su neki dijelovi razgovora “izmijenjeni, izvađeni iz konteksta ili namjerno manipulirani”, ali se ipak ispričao:
“Nema opravdanja za jezik i ton poruka koje mi se pripisuju. Taj jezik je pogrešan i uvredljiv, i iskreno se ispričavam. Ovo mi je bila bolna lekcija o prosuđivanju i povjerenju, i obvezujem se ubuduće djelovati s više poštovanja, opreza i odgovornosti.”
Rasizam, antisemitizam u porastu
Iz poruka koje je objavio POLITICO vidljivo je da se rasizam, antisemitizam i nasilna retorika slobodno šire među nekim mladim republikanskim vođama, uz osjećaj da ih politička klima i Trumpova retorika čine nekažnjivima.
Poruke također pokazuju da se “oslobađanje” političkog govora u desnom krilu stranke često pretvara u brutalnost, ponižavanje i mržnju – a oni koji ih pišu danas su državni službenici, savjetnici i izabrani političari.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare