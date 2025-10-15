"Volim Hitlera": Skandal u SAD-u nakon objave rasističkih poruka mladih Republikanaca

Skup od 2.900 stranica poruka, koje je izmijenilo desetak mladih republikanaca iz milenijske i generacije Z, bilježi njihovu kampanju da preuzmu kontrolu nad nacionalnom organizacijom i usmjere je prema tvrdo pro-Trumpovskom programu. Mnogi od njih već rade u politici ili državnim institucijama, a jedan je i državni senator.