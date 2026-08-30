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FOTO / Objavljene nove fotografije Madura nakon uhićenja: "Dar svim mojim unucima"

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N1info
|
30. kol. 2026. 19:50
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nicolas maduro
X/Nicolas Maduro

Nove fotografije Nicolása Madura pojavile su se mjesecima nakon što je venezuelski predsjednik uhićen u američkoj vojnoj operaciji.

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Fotografije, objavljene na njegovom službenom profilu na društvenoj mreži X, prikazuju Madura u sivim trenirkama, s bijelim sportskim tenisicama i naočalama. Na jednoj fotografiji Maduro pozira pred kamerom, dok na drugoj drži naočale u ruci, smiješi se i pokazuje znak pobjede. Obje fotografije datirane su 25. lipnja 2026. godine.

Uz fotografije je objavljena poruka u kojoj ih Maduro opisuje kao "mali dar ljubavi i nade" namijenjen njegovoj obitelji i onima koji ga podržavaju.

"Šaljem ove fotografije kao mali dar svim svojim unucima, dječacima i djevojčicama te svim plemenitim ljudima koji nas vole", poručio je Maduro.

Dodao je da želi da njegovi pratitelji znaju kako ostaju snažni unatoč okolnostima.

"Želim da znate da stojimo uspravno, sa srcima ispunjenima vašom ljubavlju, ljubavlju koja do nas dopire kao molitva, trajno djelovanje, solidarnost i stvarna podrška. Beskrajno hvala za svaku riječ, svaku gestu i svaki blagoslov", objavio je Maduro.

Poruku je zaključio spominjanjem supruge Cilije Flores i svoje vjere: "Cilia i ja vas zauvijek grlimo, naše duše su uz vas, a naša vjera u Boga je snažna. Bog će se pobrinuti. Venezuela će se ponovno roditi."

Podsjetimo, Maduro je uhićen nakon američke vojne operacije u Venezueli u siječnju, a potom je prebačen u zatvor u New Yorku, gdje se protiv njega vodi sudski postupak.

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