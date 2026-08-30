HDZ reagirao na navodne upute članstvu o prosvjedu: "Amatersko podmetanje"

Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na društvenim mrežama objavljen je screenshot poruke koja navodno prikazuje upute članovima HDZ-a kako komunicirati o prosvjedu "Hodaj za Liku", najavljenom za 5. rujna u Zagrebu zbog ilegalnog i otrovnog otpada u Gospiću, na što je HDZ reagirao objavom na Facebooku.

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Prema sadržaju screenshota, članovima navodne WhatsApp grupe poručuje se da ih je "sam vrh stranke" usmjerio kako da komuniciraju na društvenim mrežama vezano uz prosvjed.

"Bitno je da one koje podržavaju prosvjed prozivati ekstremnim ljevičarima, antihrvatima, jugoslovenima i mrziteljima svega što je hrvatsko, nešto u tom stilu ali jako", navodi se u poruci.

'Napadajte ih s tezama da su ekstremni ljevičari, antihrvati, jugoslaveni...'

Sudionicima se zatim sugerira da pronađu grupe i istaknute pojedince te ih u komentarima napadaju takvim tezama.

"Pronađite grupe istaknute pojedince i ispod u komentarima ih napadajte s tim tezama."

U poruci se navodi i da, ako osobe odgovore na komentare, treba nastaviti s napadima, ali koristiti druge epitete.

"Ako vam odgovore opet ih napadajte, ali s drugim epitetima." Autor poruke poziva i na njezino daljnje dijeljenje. "Ovu poruku grupno dijelite onima kojima vjerujete", stoji u poruci.

U nastavku se članove navodne grupe poziva na angažman na svim razinama stranke, od temeljnih i gradskih do županijskih ogranaka, kao i na razgovore o prosvjedu.

"Idemo jako ovih dana, angažirajte sve članice i članove od temeljnih ogranaka, gradskih ogranaka, županijskih ogranaka, pričajte o ovom po kavama, možete ako imate lažne Facebook profile koristiti."

Poruka završava pozivom na snažan angažman protiv prosvjeda. "Samo žestoko i jako. Ne smijemo dopustiti da prosvjed uspije", piše u poruci koju navodno potpisuje medijski tim HDZ-a.

HDZ: Amatersko podmetanje

HDZ je na objavljeni screenshot reagirao na Facebooku, tvrdeći da je riječ o podmetanju koje šire pojedini aktivisti.

"Ovakvo amatersko podmetanje koje po mrežama i grupama šire pojedini aktivisti pokazuje koliki nespokoj vlada na radikalnoj ljevici jer sve veći broj 🇭🇷 građana shvaća da ona pokušava preoteti & u politikantske svrhe zloupotrijebiti najavljeni prosvjed. Pa stoga činjenicu da Hrvati sve više prepoznaju njenu parazitsku rabotu pokušava predstaviti kao tobožnje „djelo HDZ-a“."

HDZ u objavi navodi da ne dovodi u pitanje održavanje prosvjeda koji su organizirani u skladu sa zakonom.

"HDZ ne dovodi u pitanje održavanje nijednog prosvjeda koji se organizira u skladu sa zakonom."

Stranka se pritom osvrnula i na ranije prosvjede oporbe, navodeći da je ljevica doživjela neuspjeh s predizbornim prosvjedom "Rijeka nepravde" i "Balkanskim maršem".

"Ljevica je doživjela debakl i s predizbornim prosvjedom Rijeka nepravde & s famoznim Balkanskim maršem, pa je sada - budući da sama ništa dobrog ne nudi - prisiljena šlepati se na građansku inicijativu iz Gospića."

HDZ na kraju tvrdi da se objavljivanjem navodnih "HDZ-ovih uputa" pokušava skrenuti pozornost s onoga što smatra stvarnim motivima političke ljevice.

"Fabriciranjem 'HDZ-ovih uputa' nastoji skrenuti pažnju 🇭🇷 javnosti i s te činjenice - da joj uopće nije stalo ni do sanacije #GS otpada ni do zdravlja sugrađana, nego isključivo do rušenja Vlade", objavio je HDZ.